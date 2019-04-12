  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Далай-ламу виписали з лікарні в Нью-Делі

    • Розсилка
    Духовний лідер буддистів 83-річний Далай-лама - Далай-ламу виписали з лікарні в Нью-Делі
    Духовний лідер буддистів 83-річний Далай-лама
    Фото: dalailama.com

    Духовний лідер буддистів ще кілька днів пробуде в Нью-Делі, після чого повернеться у Дхарамсалу

    Духовного лідера буддистів Далай-ламу XIV виписали з лікарні в Нью-Делі (Індія), оскільки його стан нормалізувався. Про це повідомив його офіційний представник Тензін Таклху, передає Аgenсе France Press.

    Духовний лідер буддистів ще кілька днів пробуде в Нью-Делі, після чого повернеться у Дхарамсалу.

    Нагадаємо, що 83-річного буддійського ченця госпіталізували 9 квітня зі скаргами на дискомфорт у грудях. Після обстеження з'ясувалося, що у нього легенева інфекція.

    Далай-лама є хранителем традицій і духовним лідером тибету буддизму школи Гелугпа. Минулого місяця Далай-лама XIV розповів Reuters, що, можливо, що після його смерті перевтілення Далай-лами можна буде знайти в Індії. Він попередив, що будь-який інший наступник, названий Китаєм, не отримає визнання і поваги.

    Далай-лама, який втік до Індії на початку 1959 року після невдалого повстання тибетців проти китайської влади, живе у вигнанні в місті Дхарамсала.

    Читайте також
    здоров'я релігія Індія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ