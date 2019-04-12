Далай-ламу виписали з лікарні в Нью-Делі



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Духовний лідер буддистів 83-річний Далай-лама Фото: dalailama.com

Духовний лідер буддистів ще кілька днів пробуде в Нью-Делі, після чого повернеться у Дхарамсалу

Духовного лідера буддистів Далай-ламу XIV виписали з лікарні в Нью-Делі (Індія), оскільки його стан нормалізувався. Про це повідомив його офіційний представник Тензін Таклху, передає Аgenсе France Press.

Духовний лідер буддистів ще кілька днів пробуде в Нью-Делі, після чого повернеться у Дхарамсалу.

Нагадаємо, що 83-річного буддійського ченця госпіталізували 9 квітня зі скаргами на дискомфорт у грудях. Після обстеження з'ясувалося, що у нього легенева інфекція.

Далай-лама є хранителем традицій і духовним лідером тибету буддизму школи Гелугпа. Минулого місяця Далай-лама XIV розповів Reuters, що, можливо, що після його смерті перевтілення Далай-лами можна буде знайти в Індії. Він попередив, що будь-який інший наступник, названий Китаєм, не отримає визнання і поваги.

Далай-лама, який втік до Індії на початку 1959 року після невдалого повстання тибетців проти китайської влади, живе у вигнанні в місті Дхарамсала.