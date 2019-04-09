Правляча партія Індії лідирує в опитуваннях громадської думки



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Націоналісти на чолі із правлячою BJP мають отримати 273 мандати в парламенті Індії

Загострення протиріч із Пакистаном посилило позиції BJP

Коаліція політичних сил на чолі із діючим прем’єр-міністром Нарендрою Моді лідирує за результатами чотирьох соціологічних опитувань напередодні виборів до парламенту Індії. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Націоналісти на чолі із правлячою BJP мають отримати 273 мандати в парламенті, де засідає 543 депутати. В 2014 році правоцентристи отримали 330 мандатів, що було рекордом за останні 30 років. Опитування зафіксували зростання популярності Нарендри Моді на фоні загострення протиріч із Пакистаном в лютому 2019 року.

Правляча партія змогла показати чим вона може вирізнятися на фоні опозиційного Індійського національного конгресу (ІНК). Очікується, що ІНК має подвоїти кількість мандатів до 141 в новому парламенті. Результати виборів до парламенту Індії будуть підраховані 23 травня.

Зараз у відносинах між Індією і Пакистаном зберігається напруженість через напад на колону воєнізованої поліції 14 лютого в індійському штаті Джамму і Кашмір. Відповідальність за те, що трапилося, взяло на себе угруповання Джаїш-е-Мухаммад, керівник якого Масуд Азхар базується в Пакистані. Жертвами атаки в той день стали 45 осіб.

Після неї Індія звинуватила Пакистан у підтримці терористичних формувань. Ісламабад відкинув ці звинувачення, як «бездоказові», запропонувавши провести спільне комплексне розслідування. Інцидент ускладнив і без того напружені відносини між Нью-Делі й Ісламабадом, поставивши регіон на межу військового конфлікту.

Слідом за цим 26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору Джаїш-е-Мухаммад в підконтрольній Пакистану частині Кашміру, а на наступний день пакистанські літаки завдали удару по індійських об'єктах в Джамму і Кашмірі.

За підсумками повітряних сутичок Нью-Делі й Ісламабад виступили з заявами, що збили літаки один одного. Пакистанська армія також взяла в полон індійського пілота, який катапультувався і якого 1 березня повернули на батьківщину як «жест миру».

Раніше повідомлялось, що в Пакистані закликали до миру з Індією. Президент Пакистану Аріф Алві, під час військового параду для демонстрації військової могутності країни, заявив, що вони хочуть миру з Індією і їм слід зосередитися на охороні здоров'я і медицині.