Дату апеляції на вирок Грибу досі не призначено, - батько



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Павло Гриб

Документи з Ростова 13 червня 2019 року відправлені в Москву. На сайті Верховного суду РФ має з'явитись інформація про дату засідання. Однак поки дати немає, зазначив Ігор Гриб

В Російській Федерації суд досі не призначив дати апеляції на вирок українському політв’язню Павлу Грибу. Про це повідомляє УНН з посиланням на слова батька Ігоря Гриба.

«Документи з Ростова 13 червня 2019 року відправлені в Москву. На сайті Верховного суду РФ має з'явитись інформація про дату засідання. Однак поки дати немає», - повідомив батько.

Українець Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Гомельскій області, що у Білорусі. Він поїхав туди на зустріч із дівчиною.

Після цього, у вересні того ж року стало відомо, що Павло Гриб перебуває у російському слідчому ізоляторі, що у місті Краснодар. У РФ його звинуватили у тероризмі. Адвокат хлопця заявив, що Павла викрали співробітники ФСБ РФ.

Останнє, що відомо про українського політв’язня в РФ, це те, що у справі викраденого з Білорусі українця Павла Гриба очікується розгляд апеляційної скарги на вирок у справі, в якій хлопця незаконно обвинувачують у «закликах до тероризму і схилянні до теракту».

Нагадаємо, що 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним «у закликах до тероризму і схиляння до теракту» українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Раніше батько політв’язня Ігор Гриб стверджував, що його син вимагає невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яке може привести до смерті хлопця.

Він також повідомляв, що російська сторона досі не надала інформацію про фізичний стан і допомогу засудженому в РФ політичному в’язню Павлу Грибу.

Сьогодні у російській неволі Павлу Грибу виповнюється 21 рік.