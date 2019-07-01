День народження у неволі: Павлу Грибу сьогодні виповнюється 21 рік



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У березні цього року російський суд засудив Павла Гриба до шести років позбавлення волі

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі, куди він поїхав на зустріч із дівчиною

У понеділок, 1 липня, свій 21-й день народження відзначає в’язень Кремля Павло Гриб.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі, куди він поїхав до міста Гостомель на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах.

У вересні стало відомо, що Павло Гриб перебуває у слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявив, що Павла викрали співробітники ФСБ.

Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

За повідомленням батьків, Павло Гриб через інвалідність має постійно вживати підтримуючі препарати, його стан здоров’я у в’язниці суттєво погіршився.

22 березня 2019 року Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі. Після цього Павло оголосив про голодування.

29 березня Гриб припинив голодування, яке тривало чотири дні.

Батько політв'язня Ігор Гриб повідомляв, що його син потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця.

Захист українського політв'язня Павла Гриба подав апеляційну скаргу на вирок.

У червні повідомлялося, що дата розгляду апеляції ще не призначена.