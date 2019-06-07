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    Суспільство

    Справа Гриба: дата розгляду апеляції ще не призначена

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    Стан здоров&rsquo;я Павла не покращився, - Ігор Гриб - Справа Гриба: дата розгляду апеляції ще не призначена
    Стан здоров’я Павла не покращився, - Ігор Гриб

    У захисників виникають труднощі із доступом до підзахисного, - батько Гриба

    У справі бранця Кремля, українця Павла Гриба, якого викрали з Білорусі, очікується розгляд апеляційної скарги на вирок, в якому хлопця незаконно звинувачують у «закликах до тероризму і схилянні до теракту».

    Як повідомив батько Ігор Гриб у коментарі УНН, наразі очікується призначення дати розгляду скарги.

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    «Має відбутися розгляд апеляції, дата ще не призначена», - повідомив Гриб.

    Він уточнив, що стан здоров’я Павла не покращився.

    Також Ігор Гриб повідомив, що у захисників виникають труднощі із доступом до підзахисного.

    «Останніх три рази адвокат не могла попасти до Павла», - розповів він.

    Як повідомлялося, захист українського політв'язня Павла Гриба подав апеляційну скаргу на вирок, за яким хлопця засудили в Російській Федерації до 6 років колонії.

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним «в закликах до тероризму і схилянні до теракту» українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

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