Справа Гриба: дата розгляду апеляції ще не призначена
У захисників виникають труднощі із доступом до підзахисного, - батько Гриба
У справі бранця Кремля, українця Павла Гриба, якого викрали з Білорусі, очікується розгляд апеляційної скарги на вирок, в якому хлопця незаконно звинувачують у «закликах до тероризму і схилянні до теракту».
Як повідомив батько Ігор Гриб у коментарі УНН, наразі очікується призначення дати розгляду скарги.
«Має відбутися розгляд апеляції, дата ще не призначена», - повідомив Гриб.
Він уточнив, що стан здоров’я Павла не покращився.
Також Ігор Гриб повідомив, що у захисників виникають труднощі із доступом до підзахисного.
«Останніх три рази адвокат не могла попасти до Павла», - розповів він.
Як повідомлялося, захист українського політв'язня Павла Гриба подав апеляційну скаргу на вирок, за яким хлопця засудили в Російській Федерації до 6 років колонії.
Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним «в закликах до тероризму і схилянні до теракту» українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.