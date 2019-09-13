ДБР підозрює, що експомічник Парубія замовив програмне забезпечення вартістю понад 15 млн грн, яке не відповідає держстандартам



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Андрій Парубій

Столичний суд доручив експертам Служби безпеки України провести комплексну комісійну комп`ютерно-технічну експертизу

Державне бюро розслідувань, розташоване у Києві, розслідує кримінальне провадження щодо посадових осіб апарату Верховної Ради, котрі за попередньою змовою з керівниками окремих суб`єктів господарської діяльності, уклали ряд договорів щодо надання послуг, пов’язаних з програмним забезпеченням парламенту та прийняли виконані послуги, які не відповідають державним стандартам.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 29 серпня.

Правоохоронці зацікавилися трьома держзакупівлями, які протягом 2017-2018 років провело управління справами Верховної Ради в особі першого заступника керівника Апарату ВР- керуючого справами Петра Бондара, який у підсумку підписав договори. Зокрема, це тендери на послуги щодо розробки Інтранет-порталу електронного документообігу Верховної Ради вартістю 2,99 млн грн, послуги щодо розробки модуля електронної взаємодії суб’єктів права законодавчої ініціативи – 2,99 млн грн (обидва торги виграло ТОВ Науково-виробнича фірма «Гріс») і розробку автоматизованої системи «Електронний Законопроект» Верховної Ради вартістю 10,49 млн грн (переможець – ТОВ «Елеганс Україна»).

За думку слідчих ДБР, замовник допустив порушення постанов Кабінету міністрів України від 12.08.2009 № 869 і від 04.02.1998 № 121 (у договорах відсутня інформація, що за результатами виконаних робіт виконавець разом з програмним продуктом і комплектом технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього передає державному органові звіт про його випробування).

Крім того, у технічному завданні до договору щодо закупівлі послуг щодо розробки модуля електронної взаємодії суб’єктів права законодавчої ініціативи міститься посилання на ДСТУ 3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995) як на документ, на підставі якого здійснюється розробка програмного забезпечення. Водночас вказаний ДСТУ скасовано наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року.

Також правоохоронці з’ясували, що управління справами Верховної Ради підписало додаткову угоду до договору щодо розробки автоматизованої системи «Електронний Законопроект», в якій усі майнові та авторські права на програмне забезпечення, залишається у розробника, а замовнику залишається право користування цим програмним забезпеченням, що є прямим порушенням тендерних вимог.

За клопотанням ДБР у цьому кримінальному провадженні суд призначив комплексну комісійну комп`ютерно-технічну і судово економічну експертизи. ЇЇ мають провести експерти Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Як відомо, з 15 квітня 2016 року Петро Бондар обіймає посаду першого заступника керівника Апарату Верховної Ради- керуючого справами. До цього він працював помічником-консультантом народного депутата Андрія Парубія, який був Головою Верховної Ради VIII скликання.