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    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)

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    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)

    У результаті автопригоди травмувалося 5 людей: водій ВАЗу, а також водій автомобіля Opel – патрульний та троє його пасажирів, які також є працівниками поліції.

    Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідувати дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) за участю чотирьох поліцейських у Харкові. Про це сказано в повідомленні пресслужби ДБР.

    Згідно з ним, слідчі ДБР з'ясовують обставини ДТП за участю чотирьох автомобілів, у результаті якої було травмовано п'ятьох людей, один із учасників – працівник Управління патрульної поліції Харкова.

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    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)
    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)
    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)
    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)
    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)
    ДБР почало розслідувати аварію за участю чотирьох поліцейських у Харкові (фото)

    Зазначається, що 19 березня в Харкові зіштовхнулися чотири автомобілі: ВАЗ, вантажівка Volvo, Peugeot Partner і Opel Tigra, за кермом якого був інспектор патрульної поліції в Харківській області, який був поза службою.

    У результаті ДТП були травмовані п'ятеро людей: водій ВАЗу, а також водій автомобіля Opel – патрульний і троє його пасажирів, які також є працівниками поліції.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортом на термін до трьох років.

    Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

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