Під Києвом не поділили дорогу дві вантажівки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Київщині зіткнулися дві вантажівки Фото: Патрульна поліція Київської області

Водії вантажівок відбулися стресом

У ніч на середу, 18 березня, у Переяслав-Хмельницькому районі Київщини, на 88 км автодороги Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення двох вантажних автомобілів Volvo та DAF.

Аварія трапилася близько опівночі. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Обидві вантажівки отримали серйозні пошкодження.

Водії автівок не постраждали, відбулися лише стресом.

У результаті ДТП рух на трасі було серйозно ускладнено.

На місці працювали правоохоронці, які встановлять всі обставини ДТП і винуватця.

Як повідомлялося, 17 березня у Київській області сталася смертельна ДТП, у якій загинули два хлопці. На 26-му кілометрі Наддніпрянського шосе, біля повороту на Підгірці, зіткнулося два автомобілі Daewoo Lanos і Audi.

Згодом стало відомо, що один із загиблих - молодий український боксер-важковаговик Дмитро Лісовий, який неодноразово ставав призером чемпіонатів України з боксу, на міжнародній арені представляв клуб «Українські отамани», у статусі спаринг-партнера допомагав готуватися до боїв чемпіонові світу Олександру Усику.