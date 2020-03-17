Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)



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На автодорозі Київ- Знам’янка зіткнулися Daewoo та Audi Фото: Нацполіція

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП, у якій загинули двоє чоловіків

Сьогодні, 17 березня, в Обухівському районі області сталася автопригода із трагічними наслідками: на автодорозі Київ – Знам’янка зіткнулися два легковики.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, 22-річний водій Daewoo виїхав на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем Audi.

Внаслідок аварії 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo загинули на місці ДТП. Керманич другої автівки наразі перебуває у лікарні.

Слідчі поліції з’ясовують усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 16 березня, на Набережному шосе біля мосту Метро зіткнулися Volkswagen Passat і Subaru. У результаті Passat перекинувся. Водія госпіталізували в критичному стані, а пасажир помер на місці.