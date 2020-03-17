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    Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)

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    <p>На автодорозі Київ- Знам&rsquo;янка зіткнулися Daewoo та Audi</p> - Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)

    На автодорозі Київ- Знам’янка зіткнулися Daewoo та Audi

    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини встановлює обставини ДТП, у якій загинули двоє чоловіків

    Сьогодні, 17 березня, в Обухівському районі області сталася автопригода із трагічними наслідками: на автодорозі Київ – Знам’янка зіткнулися два легковики.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, 22-річний водій Daewoo виїхав на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем Audi.

    Внаслідок аварії 22-річний водій та 24-річний пасажир Daewoo загинули на місці ДТП. Керманич другої автівки наразі перебуває у лікарні.

    Слідчі поліції з’ясовують усі обставини події, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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    Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)
    Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)
    Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)
    Моторошна ДТП під Києвом: загинули двоє молодиків (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 16 березня, на Набережному шосе біля мосту Метро зіткнулися Volkswagen Passat і Subaru. У результаті Passat перекинувся. Водія госпіталізували в критичному стані, а пасажир помер на місці.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль
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