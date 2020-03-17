Виконувачем обов'язків директора ДБР став СБУшник, пов’язаний із Венедіктовою через дружину



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Олександр Соколов з 2014 року працював в СБУ у Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова

Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов

Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором виконувати обов'язки директора Держбюро розслідувань буде заступник директора Олександр Соколов. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР.

Соколов стає до виконання повноважень з 17 березня 2020 згідно з частиною 1 статті 10, пунктом 2 частини 4 статті 10, частиною 4 статті 12 закону «Про Державне бюро розслідувань».

Як писав «Главком», Олександр Соколов, який свого часу виграв конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, щонайменше з 2018 року мав зв’язок із тодішньою т. в. о. директора Іриною Венедіктовою через свою дружину Ганну Соколову. Про це йшлося у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Отже, Олександр Соколов із 2014 року працював у СБУ в Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову.

У своїй декларації за 2018 рік Ганна Соколова задекларувала 125 тис. грн доходу від ТОВ «Перегрін кепітал груп». Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Очевидно, йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.

Сама Ірина Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою «Перегрін». В той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.

Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство «Перегрін кепітал груп». Про це свідчать фотогалереї фірми у соціальній мережі Facebook. На деяких із цих фотографій можна побачити Ірину Венедіктову поруч із Русланом Стефанчуком – нинішнім віце-спікером Верховної Ради.

Окрім того, колишня т. в. о. директора ДБР є власницею двох торгових знаків, у яких фігурує слово «Перегрін». Йдеться про український знак «Центру обслуговування іноземних студентів «Перегрін» і його англійський відповідник.

Як повідомлялось, 17 березня Рада призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.



