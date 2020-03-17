Виконувачем обов'язків директора ДБР став СБУшник, пов’язаний із Венедіктовою через дружину
Виконувати повноваження директора Державного бюро розслідувань буде Олександр Соколов
Після призначення Ірини Венедіктової генпрокурором виконувати обов'язки директора Держбюро розслідувань буде заступник директора Олександр Соколов. Про це йдеться в повідомленні на сайті ДБР.
Соколов стає до виконання повноважень з 17 березня 2020 згідно з частиною 1 статті 10, пунктом 2 частини 4 статті 10, частиною 4 статті 12 закону «Про Державне бюро розслідувань».
Як писав «Главком», Олександр Соколов, який свого часу виграв конкурс на посаду заступника директора Державного бюро розслідувань, щонайменше з 2018 року мав зв’язок із тодішньою т. в. о. директора Іриною Венедіктовою через свою дружину Ганну Соколову. Про це йшлося у розслідуванні Данила Мокрика для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».
Отже, Олександр Соколов із 2014 року працював у СБУ в Харківській області, звідки родом і сама Ірина Венедіктова. Однак зв’язок між ними простежується не напряму, а через дружину Олександра Соколова – Ганну Соколову.
У своїй декларації за 2018 рік Ганна Соколова задекларувала 125 тис. грн доходу від ТОВ «Перегрін кепітал груп». Це – юридична фірма, засновницею якої є Наталія Колесник. Очевидно, йдеться про свекруху Венедіктової – матір її чоловіка, Дениса Колесника.
Сама Ірина Венедіктова має і прямий зв’язок із юридичною фірмою «Перегрін». В той період, коли Ганна Соколова отримувала від цієї фірми доходи, Венедіктова офіційно була радницею цього підприємства.
Також вона неодноразово брала участь у заходах, які проводило підприємство «Перегрін кепітал груп». Про це свідчать фотогалереї фірми у соціальній мережі Facebook. На деяких із цих фотографій можна побачити Ірину Венедіктову поруч із Русланом Стефанчуком – нинішнім віце-спікером Верховної Ради.
Окрім того, колишня т. в. о. директора ДБР є власницею двох торгових знаків, у яких фігурує слово «Перегрін». Йдеться про український знак «Центру обслуговування іноземних студентів «Перегрін» і його англійський відповідник.
Як повідомлялось, 17 березня Рада призначила Ірину Венедіктову генеральним прокурором України.