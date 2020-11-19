ДБР повідомило про підозру експрацівнику СБУ, який побив 26-річну поліцейську

Експрацівник СБУ підозрюється в опорі поліцейським під час виконання ними службових обов'язків

Підозрюваний спричинив 26-річній працівниці поліції закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та садна

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів СБУ в Закарпатській області через опір працівникові поліції.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, підозрюваний спричинив 26-річній працівниці поліції закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та садна.

Нагадаємо, що 3 вересня працівники поліції підійшли до водія автомобіля Skoda, який порушив ПДР і запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Водій почав все заперечувати та намагався покинути місце вчинення правопорушення, через що поліцейські застосовували фізичну силу.

Під час затримання 50-річний працівник СБУ штовхався, хапав за формений одяг, захопив та стискав шию.

1 жовтня цього працівника СБУ було звільнено з посади начальника одного з відділів управління в Закарпатській області.