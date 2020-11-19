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    ДБР повідомило про підозру експрацівнику СБУ, який побив 26-річну поліцейську

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    <p>Експрацівник СБУ підозрюється в опорі поліцейським під час виконання ними службових обов'язків</p> - ДБР повідомило про підозру експрацівнику СБУ, який побив 26-річну поліцейську

    Експрацівник СБУ підозрюється в опорі поліцейським під час виконання ними службових обов'язків

    Скріншот з відео

    Підозрюваний спричинив 26-річній працівниці поліції закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та садна

    Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів СБУ в Закарпатській області через опір працівникові поліції.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За даними слідства, підозрюваний спричинив 26-річній працівниці поліції закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні забої та садна.

    Нагадаємо, що 3 вересня працівники поліції підійшли до водія автомобіля Skoda, який порушив ПДР і запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Водій почав все заперечувати та намагався покинути місце вчинення правопорушення, через що поліцейські застосовували фізичну силу.

    Під час затримання 50-річний працівник СБУ штовхався, хапав за формений одяг, захопив та стискав шию.

    1 жовтня цього працівника СБУ було звільнено з посади начальника одного з відділів управління в Закарпатській області.

    Теги: Національна поліція України СБУ кримінал Закарпаття бійка Державне бюро розслідувань
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