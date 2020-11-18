Зеленський звільнив начальника СБУ Миколаївської області

Причини звільнення Герсака в указі немає

Герсак пропрацював на цій посаді трохи більше року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Віталія Герсака з посади начальника управління СБУ в Миколаївській області. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

«Звільнити Герсака Віталія Анатолійовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області», – йдеться в указі.

Причини звільнення в указі немає.

Нагадаємо, Герсака призначили начальником СБУ Миколаївської області в середині 2019 року. До цього призначення він був заступником начальника УВБ (управління внутрішньої безпеки) Служби зовнішньої розвідки. Раніше служив у департаменті внутрішньої безпеки СЗР, а до зовнішньої розвідки був начальником карного розшуку лінійного відділення станції «Київ-Пасажирський».

Як повідомлялося, родина очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має дорогу нерухомість, багато землі й елітний автопарк. Усе це неспівмірне з офіційними доходами родини.

До слова, Зеленський звільнив очільника Миколаївської ОДА

Іншим указом президент призначив в. о. глави Миколаївської ОДА Георгія Решетілова.

Олександр Стадник був призначений на посаду очільника Миколаївської ОДА указом президента від 18 листопада 2019 року. 11 листопада 2020 року Кабмін погодив звільнення Стадніка за згодою сторін.

Того ж дня Кабмін погодив призначення Сергія Гриневецького на посаду глави Одеської ОДА, Віталія Кіма - главою Миколаївської ОДА, Василя Хому – главою Сумської ОДА.