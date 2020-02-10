ДБР проводить обшуки у лісгоспах Житомирщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДБР

Слідчі повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП «Олевське лісове господарство»

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у лісництвах Житомирщини, де зафіксували незаконні рубки деревини, внаслідок чого (державі) завдані збитки на 6 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП «Олевське лісове господарство». Службові особи підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій групою осіб», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, працівники лісгоспу у змові зі службовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства та територіального органу Держлісагентства під час відведення насаджень у санітарні рубки вносили недостовірні відомості в документи.

Зокрема, на лісових ділянках, які відводились під рубку, був значно більший запас деревини порівняно з офіційно заявленим у матеріалах. Її в подальшому незконно рубали та реалізували за готівку суб’єктам господарювання, в тому числі експортерам пиломатеріалів.

«Унаслідок незаконних порубок деревини, за попередніми підрахунками, державі завдано збитки на суму понад 6 мільйонів гривень», - акцентують у ДБР.

Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора проводять 35 санкціонованих обшуків за місцями розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства, а також у місцях проживання та інших об’єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони. Обшуки також проводяться за місцями проживання підприємців-лісозаготівельників та здійснення лісопереробки, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

Під час обшуку території однієї з лісопереробок виявлено 600 куб. м. ліквідної деревини породи «сосна» без документів про її законне походження на момент проведення слідчої дії.