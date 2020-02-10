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    ДБР проводить обшуки у лісгоспах Житомирщини

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    ДБР проводить обшуки у лісгоспах Житомирщини
    Фото: ДБР

    Слідчі повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП «Олевське лісове господарство»

    Державне бюро розслідувань проводить обшуки у лісництвах Житомирщини, де зафіксували незаконні рубки деревини, внаслідок чого (державі) завдані збитки на 6 млн грн.

    Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    «Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом лісничим ДП «Олевське лісове господарство». Службові особи підозрюються в розтраті майна в особливо великих розмірах, вчиненій групою осіб», - йдеться у повідомленні.

    За попередньою інформацією, працівники лісгоспу у змові зі службовими особами спеціалізованого лісозахисного підприємства та територіального органу Держлісагентства під час відведення насаджень у санітарні рубки вносили недостовірні відомості в документи.

    Зокрема, на лісових ділянках, які відводились під рубку, був значно більший запас деревини порівняно з офіційно заявленим у матеріалах. Її в подальшому незконно рубали та реалізували за готівку суб’єктам господарювання, в тому числі експортерам пиломатеріалів.

     «Унаслідок незаконних порубок деревини, за попередніми підрахунками, державі завдано збитки на суму понад 6 мільйонів гривень», - акцентують у ДБР.

    Слідчі ДБР спільно з прокурорами Офісу генерального прокурора проводять 35 санкціонованих обшуків за місцями розташування лісгоспу, його лісництв, спеціалізованого лісозахисного підприємства, територіального органу та центрального апарату Держлісагентства, а також у місцях проживання та інших об’єктах нерухомості посадових осіб державної лісової охорони. Обшуки також проводяться за місцями проживання підприємців-лісозаготівельників та здійснення лісопереробки, у ході яких документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.

    Під час обшуку території однієї з лісопереробок виявлено 600 куб. м. ліквідної деревини породи «сосна» без документів про її законне походження на момент проведення слідчої дії.

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