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    У Міністерства фінансів хотіли викрасти газ на 250 мільйонів

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    У Міністерства фінансів хотіли викрасти газ на 250 мільйонів

    СБУшники спіймали аферистів, які за фальшивими документами намагалися вкрасти у Мінфіні газ

    У Міністерстві фінансів України повідомили, що спільно з Службою безпеки України запобігли привласненню газу Мінфіну на загальну суму 250 мільйонів гривень.

    Про це повідомляють у пресслужбі Мінфіну.

    Зловмисники підробили документи, які дозволяли їм здійснювати операції з газом у платформі Укртрансгазу. Загальний обсяг газу, який могли викрасти, складав 43,6 мільйона кубометрів.

    «У результаті оперативного реагування СБ України спільно з Мінфіном та Нафтогазом вдалося блокувати проведення оборудки та попередити збитки держави на майже 250 мільйонів гривень», — повідомляють у Мінфіні.

    Там зазначають, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом інциденту. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

    «Мінфін вдячний СБУ за оперативність і спільні заходи, які дозволили попередити заволодіння державним майном. Зараз ми надаємо всю інформацію для якнайшвидшого проведення розслідування, виявлення винних та притягнення їх до відповідальності», — повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

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