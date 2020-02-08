ДБР повідомило про розкрадання понад шести мільйонів гривень на будівництві казарм для ЗСУ



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Зловмиснику загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі - ДБР

Директор підприємства вносив недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт - правоохоронці

Державне бюро розслідувань викрило директора одного з підприємств Волинської області на розкраданнях 6,2 млн гривень бюджетних коштів під час будівництва казарм для Збройних сил України. Про повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначили в Бюро, директор підприємства, що виконувало будівельні роботи на замовлення Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, вносив недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт.

«Підрядник умисно завищував обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів при зведенні трьох будівель казарм поліпшеного планування, призначених для потреб військовослужбовців ВСУ у Волинській області. Будівельні роботи на військових об'єктах проводилися з порушенням проектної документації, зокрема, замість щебеню фактично використовувалися шлакові відходи, зменшувалася товщина фундаменту і стяжок, не відбувалася належна гідроізоляція конструкцій», - повідомили в Дрежбюро.

Директору підприємства повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

На даний момент перевіряється причетність військовослужбовців до розтрати бюджетних коштів.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила розкрадання майже 2 мільйонів гривень з Фонду державного майна керівниками держпідприємства в Полтавській області. Чиновники штучно занижували показники врожайності на землях держструктури.

Також раніше писали, що Офіс Генпрокурора звинувачує учасників злочинної організації на чолі росіянином, що заподіяли збитків на понад 10 млн гривень.