Митник постане перед судом через «винагороду» у сумі $500



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Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно працівника Митниці ДФС в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополь. Державний інспектор відділу митного оформлення «Каланчак» обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідством встановлено, що державний інспектор, повідомив своїй знайомій, яка планувала взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади у митниці, що для успішного проходження їй необхідно надати неправомірну вигоду членам конкурсної комісії у сумі $500 США. Після обрання переможцем конкурсу на державну службу, потерпіла передала митнику «винагороду». Слідчі ДБР затримали працівника ДФС під час одержання хабаря», – йдеться у повідомленні пресслужби.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Херсонської області. Оперативний супровід – управління внутрішньої безпеки ДФС.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді штрафу від 750 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викрило директора одного з підприємств Волинської області на розкраданнях 6,2 млн гривень бюджетних коштів під час будівництва казарм для Збройних сил України. Директор підприємства вносив недостовірні відомості в акти приймання виконаних будівельних робіт.