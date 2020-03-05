ДБР знову намагається заблокувати роботу «Прямого» - заява телеканалу документ



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Ухвалу суду про доступ слідчих до речей та документів телеканал вважає незаконною та необґрунтованою

У вівторок 3 березня телеканал «Прямий» отримав ухвалу Печерського районного суду м. Києва, відповідно до якої канал зобов'язаний до 18 березня надати слідчим ДБР, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення). Про це повідомляє «Прямий» та зазначає, що таку ухвалу суду телеканал вважає незаконною та необґрунтованою, та такою, що постановлена незаконним складом суду, адже належним судом для розгляду даного клопотання є Шевченківський районний суд міста Києва. ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

«Окрім того, розгляд клопотання ДБР у суді відбувався без участі представників каналу, що є грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Понад те, більшість документів, котрі хочуть отримати слідчі перебувають у державних реєстрах, доступ до яких і так є у ДБР. Зокрема йдеться про статут телеканалу, свідоцтва та патенти об'єктів інтелектуальної власності, реєстр рухомого і нерухомого майна, а також уся поквартальна фінансова звітність», - повідомили у «Прямому».

Телеканал такі дії ДБР і Печерського суду розглядає як спосіб тиску та намагання заблокувати діяльність незалежного засобу масової інформації, а тому буде оскаржувати цю ухвалу в судовому порядку.

«Наголошуємо, що навіть попри те, що такі дії є незаконними, аби не створювати штучних підстав для проведення обшуку, через невиконання Ухвали суду, телеканал має намір надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення», - йдеться у заяві телеканалу.