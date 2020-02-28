У ДБР Порошенка допитували шість годин



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Петру Порошенку не вручили підозри

Слідчі дуже багато разів повторювали одні й ті ж запитання, розповів адвокат

Допит колишнього президента, лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка в Держбюро розслідувань тривав шість годин. Підсумки допиту розповіли адвокати Порошенка.

Порошенка допитали як свідка у справі про незаконне призначення суддів.

«Сьогодні у нас було два допити у двох справах. Вони були, на мій погляд, абсолютно безглуздими. Слідчі дуже багато разів повторювали одні й ті ж питання», - заявив адвокат Ілля Новіков.

Підозри експрезиденту не вручили.

Зазначимо, сьогодні, 28 лютого, під стінами ДБР проходила акція проти політичних репресій та переслідування опозиції чинною владою. На акції стало відомо, що Шевченківський суд постановив Державному бюро розслідувань закрити справу, за якою Петро Порошенко сьогодні викликався на допит.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликає Петра Порошенка на допит 28 лютого. Команда адвокатів Порошенка оскаржила рішення суду про привід експрезидента.

Також адвокат Головань подав позов проти виконувача обов’язків Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової позов за брехню про неприхід Порошенка на допити у ДБР.

Однак напередодні Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів п'ятого президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка про його примусовий привід на допит в Держбюро розслідувань.

До слова, Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань і уповноваженим органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії Google (Каліфорнія).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

ДБР цікавлять відомості про особу, яка створила YouTube-канал з назвою «Sofiya Fedyna»; інформація про обставини завантаження на цей канал відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний... », зокрема, місце, час і тривалість завантаження, IP- адреса, з якою відбулось завантаження, данні про користувача, який здійснив завантаження цього відеозапису.

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