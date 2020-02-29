ДБР перетворилося на орган для політичних переслідувань, – Пташник



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Замість незалежних справ, ми сьогодні бачимо політичні переслідування цим органом. І тут справа не йде тільки про кримінальну справу проти Порошенка - Пташник

Нова влада використовує Державне бюро розслідувань для переслідувань своїх політичних опонентів

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявила кандидат від «Європейської Солідарності» по 179 округу Вікторія Пташник.

«Коли в минулому скликанні парламенту я голосувала за закон про створення ДБР і відстоювала ідею необхідності створення даного органу, я не могла навіть уявити, що до влади прийдуть люди, які абсолютно знівелюють ті принципи, які ми закладали в закон. Що люди повністю унеможливлять функціонуванням цього органу, що буде влада, яка втручатиметься в його діяльність. Мене це обурює, тому, що ми закладали обрання на конкурсі директора ДБР і заступників директора ДБР. А наразі ми маємо указ президента Зеленського про призначення тимчасово виконуючого обов’язки голови ДБР для того, аби уникнути проведення такого конкурсу. Маємо призначення заступників голови ДБР також без конкурсу. Маємо призначення адвоката Януковича на одну з таких посад. Отже, ідея незалежного ДБР знівельована», – підкреслила політик.

Вона зазначає, що ДБР наразі інструмент для політичних репресій.

«Замість незалежних справ, ми сьогодні бачимо політичні переслідування цим органом. І тут справа не йде тільки про кримінальну справу проти Порошенка, тут насправді система функціонування правоохоронних органів і судів в країні стосується кожного з нас. Якщо влада буде втручатися в діяльність таких органів і буде порушувати закон, то у нас з вами немає жодної гарантії, що завтра не буде порушено так само закон щодо кожного з нас», – підкреслила вона.

Вікторія Пташник наголосила, що втручання влади в роботу правоохоронних органів говорить про одне: відсутність верховенства права.

«Якщо ми говоримо про правоохоронні органи, суди, то вже треба бити в набат, адже якщо влада втручається в їхню роботу, то це говорить про те, що ніякого верховенства права в країні вже не існує», – зазначила політик.

Нагадаємо, адвокати розповіли подробиці про шестигодинний допит Порошенка у ДБР.

Як повідомлялося, у ДБР Порошенка допитували шість годин.

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