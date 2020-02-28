Адвокати розповіли подробиці про шестигодинний допит Порошенка у ДБР



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П'ятий президент Петро Порошенко 28 лютого був на допиті у ДБР

Слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів

Справи, які наплодило ДБР за заявами поплічника Януковича Портнова та інших представників «п’ятої колони» Кремля, мають на меті створити відповідну картинку для суспільства і продовжувати політичний тиск на лідера опозиційної партії Петра Порошенка. Про це заявили адвокати п’ятого президента Ілля Новіков та Ігор Головань під стінами ДБР, де відбулася багатогодинна акція проти політичних переслідувань.

«Я думаю, що мало в кого є сумніви, що звернення слідчих ДБР, які знаходяться в Шевченківському районі, саме до Печерського суду, відомого своїми одіозними рішеннями, це виключно штучний, протиправний і шахрайський метод. Саме тому ми оскаржили ухвали про привід. Ми пройшли всі наші національні етапи оскарження і нам вже відкрита дорога до Європейського суду з прав людини. Ми звернулися до Вищої ради правосуддя. Крім того, ми звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути осіб, які брали участь в організації цих неправосудних ухвал про привід до встановленої законом відповідальності», – повідомив Ігор Головань.

Ілля Новіков наголосив, що слідчі ДБР намагаються обмежити право Порошенка на захист, і тому ігнорують рішення судів. «Шевченківський суд вже виніс рішення, що у тій справі про призначення суддів, у якій ми сьогодні давали свідчення, Порошенко має користуватися правами захисту. Слідчий це проігнорував».

Адвокати Порошенка також підтвердили, що слідча Сєргєєва, до якої мав здійснюватися привід, несподівано пішла у відпустку.

«Як з’ясувалося з офіційного документа, який отримала суддя Шевченківського районного суду міста Києва, слідча Сєргєєва, яка так хотіла побачити Петра Порошенка у себе на допиті, терміново відбула у відпустку», – зазначив Ігор Головань.

«Причина дуже проста. Вона сьогодні мала виступити в Шевченківському суді і відповісти на питання – чому вона не припинила справу, яку за всіма законами і здоровим глуздом мала б припинити. Щоб на ці питання не відповідати, вона таким чином сховалась від свого власного широко анонсованого допиту», – переконаний Ілля Новіков.

«Вони лякаються правди, навіть в такому другорядному питанні, де саме вони знаходяться. Бо вони лякаються, що не дай Бог їхня справа піде не до Печерського суду, не до того судді, який підготовлений до неї і щось буде не так. Вони цього дуже лякаються», – наголосив Ілля Новіков.

«Ми знаємо, і це вже не заперечує ні старе керівництво ДБР, ні нове, що фактично всі ці кримінальні провадження є політичним переслідуванням і вони спрямовані стосовно Петра Порошенка» – підсумував Ігор Головань.

Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко подякував за підтримку всім людям, небайдужим до того, що в країні посилюються політичні репресії. Зокрема і за те, що протягом кількох годин учасники акції не розходились з-під будівлі ДБР.

Раніше повідомлялося, що допит колишнього президента, лідера фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка в Держбюро розслідувань тривав шість годин.

Зазначимо, сьогодні, 28 лютого, під стінами ДБР проходила акція проти політичних репресій та переслідування опозиції чинною владою. На акції стало відомо, що Шевченківський суд постановив Державному бюро розслідувань закрити справу, за якою Петро Порошенко сьогодні викликався на допит.

Раніше повідомлялося, що ДБР викликає Петра Порошенка на допит 28 лютого. Команда адвокатів Порошенка оскаржила рішення суду про привід експрезидента.

Також адвокат Головань подав позов проти виконувача обов’язків Державного бюро розслідувань Ірини Венедіктової позов за брехню про неприхід Порошенка на допити у ДБР.

Однак напередодні Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів п'ятого президента України та чинного народного депутата Петра Порошенка про його примусовий привід на допит в Держбюро розслідувань.

До слова, Печерський райсуд Києва надав слідчим Державного бюро розслідувань і уповноваженим органам Сполучених Штатів Америки тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні компанії Google (Каліфорнія).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомості судового реєстру.

ДБР цікавлять відомості про особу, яка створила YouTube-канал з назвою «Sofiya Fedyna»; інформація про обставини завантаження на цей канал відео «Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний... », зокрема, місце, час і тривалість завантаження, IP- адреса, з якою відбулось завантаження, данні про користувача, який здійснив завантаження цього відеозапису.

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