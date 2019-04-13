Дебати відбудуться 19 квітня: адміністрація «Олімпійського» погодила з штабами формати



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Віктор Анісімов, заступник гендиректора НСК Олімпійський

Обрані сторонами формати заходів дещо відрізняються

На НСК «Олімпійський» відбулася зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.

Про це заявив заступник гендиректора комплексу Віктор Анісімов в ефірі «112 Україна».

«Ми дуже раді, що організували зустріч представників обох штабів кандидатів на «Олімпійському», що відбувся плідний діалог. Ми виробили на сьогоднішній день формат заходів, які будуть проходити і будуть проводитися кожним із кандидатів. Формати трохи відрізняються один від одного. Подробиці я розповісти не можу. З одного боку, є певна комерційна таємниця, з іншого боку, це пов'язано з певними заходами безпеки, оскільки заходи будуть проходити за участю глави держави і кандидата на пост президента України», - заявив він.

Анісімов уточнив, що кожен із розроблених під час переговорів форматів передбачає можливість другого учасника виборчих перегонів взяти участь у заході.

«У будь-якому разі на сьогоднішній день на всі 100% оптимізовані всі ресурси стадіону, і ми постараємося підготувати заходи на найвищому рівні, розуміючи їх важливість для всього народу України», - зазначив Анісімов.

«На сьогоднішній день на 19 квітня було подано дві заявки від обох кандидатів. Фактично вони призначені на вечір, хоча одна з сторін пропонувала провести захід 19 квітня вдень, а потім продовжити все це ввечері. Але в даній ситуації це не офіційні дебати, які передбачені законом, це захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації», - уточнив він.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував своєму супернику Петру Порошенку провести дебати не на телеканалі, а на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився і в свою чергу запропонував дату – 14 квітня о 14:14.Зеленський відмовився і наполягає на даті 19 квітня, коли по закону дебати мають проводитись на Суспільному.