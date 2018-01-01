Дефіцит у двосторонній торгівлі Японії та США складає $63 млрд

Вашингтон очікує якісного прогресу по питаннях торгівлі до весни 2018 року

Інформаційне агентство Reuters повідомляє про те, що підхід «давайте про це говорити» допоміг Японії попередити протекціоністські заходи США щодо себе, не зважаючи на дефіцит в двосторонній торгівлі, який складає 63 млрд. доларів. Офіційний Токіо ефективно проводить переговори щодо таких питань в сфері сільського господарства (експорт



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Вашингтон очікує якісного прогресу по питаннях торгівлі до весни 2018 року

Інформаційне агентство Reuters повідомляє про те, що підхід «давайте про це говорити» допоміг Японії попередити протекціоністські заходи США щодо себе, не зважаючи на дефіцит в двосторонній торгівлі, який складає 63 млрд. доларів. Офіційний Токіо ефективно проводить переговори щодо таких питань в сфері сільського господарства (експорт хурми і картоплі), інфраструктури, енергетики. Тим самим Японії вдалося уникнути подібних захисних заходів, які США нещодавно ввели щодо двох груп товарів із КНР. Однак не зважаючи на такий успіх, представники японського уряду не мають певності щодо того, чи не вдадуться США до протекціоністських заходів на фоні виборів до Конгресу в листопаді 2018 року. В тому числі це турбує керівника апарату уряду Йошіхіде Сугу. Хоча в Японії сподіваються, що необхідність спільної протидії КНДР в кінці кінців переважить протиріччя в питаннях торгівлі.

Віце-президент США Майк Пенс, який в вівторок прибуде до Токіо, не буде проводити третього раунду економічного діалогу із віце-прем’єр-міністром Таро Асо. В Японії із нетерпінням чекають рішення на основі розслідування щодо імпорту сталі відповідну до пункту 232 закону 1962 року про торгівлі, який дозволяє обмежувати імпорт цього товару в США, виходячи із розрахунків національної безпеки. Представники Nippon Steel і Sumitomo Metal очікують продуманого рішення із боку США.

В той же час американський посол в Японії Вільям Хагерті заявив про те, що Вашингтон хотів би до весни 2018 року досягнути прогресу як щодо зменшення дефіциту торгівлі так і створення нових умов взаємодії в цій сфері. Під останнім мають на увазі двосторонню угоду про зону вільної торгівлі між двома країнами, проти чого виступають проти в Японії. США розраховують на збільшення власного експорту зрідженого газу, ліків і продукції сільського господарства. Дані питання регулювалися в рамках угоди про Транс-Тихоокеанське партнерство, із якої США вийшли в січні 2017 року. Лише продажі американського озброєння в Японію можуть в короткостроковій перспективі зменшити дефіцит двосторонньої торгівлі на користь Токіо. При цьому частка Японії в торгівельному дефіциті США складає лише 10%, в той час як частка КНР 40%.