Декларація Анастасії Красносільської. Кіт - в об'єктах майна, вартість - безцінна документ



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Анастасія Красносільська та кішка Маруся Фото: аnastasiakrasnosilska, Іnstagram

Перед виборами майбутня депутатка задекларувала «безцінну» кішку Марусю, але згодом виключила кота з декларації

Народна депутатка України від «Слуги народу» Анастасія Красносільська у березні цього року, опублікувавши е-декларацію як фізична особа-підприємець, задекларувала «безцінну» кішку Марусю.

Відповідну інформацію Красносільська внесла у пункт «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)».

«Дата набуття права: 01.09.2016. Опис майна: кішка Маруся – безцінна. Майно набуто до початку періоду здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - зазначається у електронній декларації Красносільської.

Варто зазначити, що вже через два днів, 31 березня, пункт про кішку зник з декларації.

Також «безцінну» Марусю нардепка не вказувала при заповненні декларації кандидата на посаду голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.