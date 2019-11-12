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    Декларація Анастасії Красносільської. Кіт - в об'єктах майна, вартість - безцінна

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    <p>Анастасія Красносільська та кішка Маруся</p> - Декларація Анастасії Красносільської. Кіт - в об'єктах майна, вартість - безцінна

    Анастасія Красносільська та кішка Маруся

    Фото: аnastasiakrasnosilska, Іnstagram

    Перед виборами майбутня депутатка задекларувала «безцінну» кішку Марусю, але згодом виключила кота з декларації

    Народна депутатка України від «Слуги народу» Анастасія Красносільська у березні цього року, опублікувавши е-декларацію як фізична особа-підприємець, задекларувала «безцінну» кішку Марусю.

    Відповідну інформацію Красносільська внесла у пункт «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)».

    «Дата набуття права: 01.09.2016. Опис майна: кішка Маруся – безцінна. Майно набуто до початку періоду здійснення суб'єктом декларування діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування», - зазначається у електронній декларації Красносільської.

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    Варто зазначити, що вже через два днів, 31 березня, пункт про кішку зник з декларації.

    Також «безцінну» Марусю нардепка не вказувала при заповненні декларації кандидата на посаду голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

    Верховна Рада депутат декларація тварини партія Слуга народу майно
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