Декомунізаційний реванш. У Запоріжжя може повернутися вулиця Кремлівська



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Запоріжжі вулицю Кремлівська перейменували честь Героя України Сергія Синенка. Однак мешканці і міська рада були проти

Верховний суд відправив на новий розгляд справу про перейменування вулиці Кремлівська на Героя України Сергія Синенка

Верховний суд скасував постанову Запорізького окружного адміністративного суду від 17 лютого 2017 року і відправив на новий розгляд справу про перейменування вулиці Кремлівська на Героя України Сергія Синенка у Запоріжжі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 23 жовтня.

Феміда стала на бік позивача Андрія Іванова і заявила, що суди попередніх інстанції не дослідили питання проведення громадських слухань у відповідності до порядку, визначеного постановою Кабміну від 24 жовтня 2012 року №989. Сам же заявник вважав, що при прийнятті розпорядження голови Запорізької ОДА від 19 травня 2016 року №275 в частині перейменування вулиць в Запоріжжі, загальні збори громадян не проводились, позиція громади міста не була врахована, що позбавило його можливості заявити про свої заперечення та пропозиції у питанні перейменування вулиць.

Водночас Запорізький окружний адмінсуд, рішення якого скасував Верховний суд, наголосив, що голова обласної державної адміністрації не наділений повноваженнями організовувати такі громадські обговорення. Більше того норми урядового документу, до якого апелює позивач Іванов, передбачають проведення громадського обговорення лише щодо того, якою має бути нова назва вулиці, а не щодо питання, чи підлягає зміні назви вулиці, що містить символіку комуністичного режиму.

Нагадаємо, що 19 травня 2016 року тодішній голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль видав розпорядження «Про виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», згідно з яким перейменовано об’єкти топоніміки міст та районів, у тому числі вулицю Кремлівська у Запоріжжі на честь Сергія Синенка (мешканець Запоріжжя, волонтер Євромайдану, який був спалений під час Революції гідності в своєму автомобілі; посмертно удостоєний звання Герой України - «Главком»).

Запорізька міська рада надала пропозиції ОДА щодо декомунізації вулиць. Так, вулицю Кремлівську пропонували перейменувати на Електротехніків, Княгині Ольги (Святої Ольги), Козацьку, Козака Мамая, Липову, Нікольську, Правильну, Пряму, Святонікольську, Свято-Миколаївську та Сергія Синенка (Героя «Небесної Сотні» за зверненням мешканців і родичів). При цьому міська рада пропонувала облдержадміністрації не змінювати назву вулиці Кремлівська.

Між іншим, у матеріалах справи є посилання на колективне звернення від мешканців вул. Кремлівська від 7 квітня 2016 року, котрі просили владу залишити стару назву вулиці, оскільки, на їхню думку, «назва вулиці стосується нашої славетної історії».

Разом з тим, Український інститут національної пам'яті роз’яснив: присвоєння об’єктам топоніміки назви Кремлівська(ий) мало на меті увічнення московського Кремля, як головного місця країни, де зосереджувалося партійне та радянське керівництво.

«Комуністична пропаганда подавала Кремль як найголовніше місце в країні, де приймалися важливі державні рішення, відбувалися міждержавні зустрічі, проходили зїзди партії і загалом відбувалося управління державою та партією. Таким чином, враховуючи, що на території України немає і не було своїх кремлівських споруд, увічнення Кремля в українській топоніміці мало на меті глорифікацію радянського та комуністичного партійного центру у столиці колишнього СРСР», - переповідає суть листа інституту національної пам'яті Запорізький окружний адмінсуд.