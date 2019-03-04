Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці



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Володимиру Дудці терміново необхідна медична допомога

Російські тюремники не надають українцю належної медичної допомоги, незважаючи на наявність у нього чисельних захворювань і суттєве погіршення стан його здоров’я

Українська сторона через російського омбудсмена Тетяну Москалькову просить надати медичну допомогу українському політв’язню в РФ Володимиру Дудці. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Вкотре звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової стосовно стану здоров'я політв’язня Володимира Дудки. Я висловила прохання до пані Москалькової сприяти наданню Дудці та його рідним результатів огляду, забезпечити термінове надання кваліфікованої медичної допомоги, а також належних умов тримання. Чекаю на реакцію», − написала Денісова.

За її словами, російські тюремники не надають українцю належної медичної допомоги, незважаючи на наявність у нього чисельних захворювань і суттєве погіршення стан його здоров’я. Зокрема, за інформацією Омбудсмена, ув’язнений страждає від головного болю та болю у шлунку.

При цьому вона нагадала, що у жовтні 2018 року Володимиру було проведено медичний огляд, але ані йому, ані його рідним досі не надали результати цього обстеження, інформацію про встановлений діагноз і призначене лікування.

У грудні 2018 року повідомлялось, що політв’язню Дудці загрожує інсульт.

Нагадаємо, Володимир Дудка був затриманий в окупованому Російською Федерацією Криму за звинуваченням у підготовці «диверсій» на території півострова.

Джерело: УНН