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    Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці

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    <span>Володимиру Дудці&nbsp;терміново необхідна медична допомога</span> - Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці
    Володимиру Дудці терміново необхідна медична допомога

    Російські тюремники не надають українцю належної медичної допомоги, незважаючи на наявність у нього чисельних захворювань і суттєве погіршення стан його здоров’я

    Українська сторона через російського омбудсмена Тетяну Москалькову просить надати медичну допомогу українському політв’язню в РФ Володимиру Дудці. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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    «Вкотре звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової стосовно стану здоров'я політв’язня Володимира Дудки. Я висловила прохання до пані Москалькової сприяти наданню Дудці та його рідним результатів огляду, забезпечити термінове надання кваліфікованої медичної допомоги, а також належних умов тримання. Чекаю на реакцію», − написала Денісова.

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    За її словами, російські тюремники не надають українцю належної медичної допомоги, незважаючи на наявність у нього чисельних захворювань і суттєве погіршення стан його здоров’я. Зокрема, за інформацією Омбудсмена, ув’язнений страждає від головного болю та болю у шлунку.

    При цьому вона нагадала, що у жовтні 2018 року Володимиру було проведено медичний огляд, але ані йому, ані його рідним досі не надали результати цього обстеження, інформацію про встановлений діагноз і призначене лікування.

    У грудні 2018 року повідомлялось, що політв’язню Дудці загрожує інсульт.

    Нагадаємо, Володимир Дудка був затриманий в окупованому Російською Федерацією Криму за звинуваченням у підготовці «диверсій» на території півострова.

    Джерело: УНН

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    Крим Росія політв’язні Людмила Денісова Тетяна Москалькова
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