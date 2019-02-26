Україна досі не може «вибити» від Росії дані про поранених моряків - Клімкін



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Клімкін повідомив, що під час зустрічі з представниками ЄС і США в Одесі обговорювалося питання зміцнення тиску на РФ для звільнення українських військовослужбовців

«Кожен день для наших хлопців в російських в’язницях - ви всі прекрасно розумієте, що це значить» - заявив глава МЗС Павло Клімкін

Україна досі не може отримати від Росії інформацію щодо стану здоров’я і медичної допомоги українським полоненим морякам.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу на території Одеського морського порту з нагоди перебування в Чорному морі ракетного есмінця ВМС США «Дональд Кук».

«Ми навіть офіційно від Росії не маємо, не можемо вибити, як вони себе почувають, ми не знаємо, які лікарі їх оглядають, ми не знаємо, як їм допомагають», - підкреслив Клімкін.

Водночас він додав, що багато дружніх Україні країн «готові надати своїх лікарів, абсолютно незалежних лікарів - усі, починаючи від Швейцарії і закінчуючи Червоним Хрестом».

«Звичайно, нам потрібно повернути і судна, але врешті-решт, це залізо, а кожен день для наших хлопців в російських в’язницях - ви всі прекрасно розумієте, що це значить», - заявив міністр.

Клімкін повідомив, що під час зустрічі з представниками ЄС і США в Одесі обговорювалося питання зміцнення тиску на РФ для звільнення українських військовослужбовців.

Як відомо, відповідальний секретар Громадської спостережної комісії Москви Іван Мельников повідомив, що троє поранених українських моряків пройшли поглиблене медичне обстеження в 1-й лікарні Москви.

У свою чергу український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків в Україну не надходило.

Нагадаємо, раніше російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО. Стало відомо, що візит вона здійснювала разом із екс-омбудсменом України Ніною Карпачовою.

Карпачова після відвідин у московському СІЗО «Лефортово» українських моряків заявила, що стан тих, хто був поранений, викликає «серйозне занепокоєння».

Джерело: Укрінформ