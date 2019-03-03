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    Денісова сподівається, що зустрічі Климента з Грибом тепер ніщо не завадить

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    Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент - Денісова сподівається, що зустрічі Климента з Грибом тепер ніщо не завадить
    Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

    Климент збирається до Ростова-на-Дону, щоб зустрітися з українським політв’язнем Павлом Грибом

    Уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова сподівається, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент тепер без перешкод дістанеться до Ростова-на-Дону, аби зустрітися з українським політв’язнем Павлом Грибом.

    Про це вона написала у Facebook.

    «Архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Куща) відпустили з Київського районного відділку поліції міста Сімферополя. Сподіваюся, що тепер він без перешкод доїде до ростовського СІЗО, щоб відвідати українського політв’язня Павла Гриба», - написала Денісова.

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    Як повідомляв «Главком», архієпископ Климент був затриманий удень 3 березня на автовокзалі міста Сімферополя.

    Окупаційна поліція під час затримання заявила, що у його сумках знаходяться речі, які нібито було вкрадено Климентом з церкви.

    Архієпископ Климент (Кущ), за версією поліції, вкрав зі своєї церкви релігійні речі та потім матюкався на ринку центрального вокзалу Сімферополя.

    Адвокат Микола Полозов під час трансляції «Кримської солідарності», що велася з-під стін Центрального райвідділу окупаційної поліції Сімферополя, заявив, що у підсумку Клименту загрожує до 15 діб адміністративного арешту чи штраф.

    Проте потім уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що у діях ієрарха порушень не виявлено і він буде звільнений о 20 годині за Києвом.

    Адвокат Микола Полозов поінформував, що архієпископа Климента відпустили без складання протоколу.

    Нагадаємо, 5 лютого 2019 року окупанти в особі «Міністерства майнових і земельних відносин Республіки Крим» надіслали Управлінню Кримської єпархії УПЦ КП лист про погодження дострокового розірвання угоди оренди від 11 листопада 2002 року нерухомого майна, «що знаходиться у державній власності Республіки Крим».

    Як пояснив «Главкому» архієпископ Климент, це відбувається тому, що в окупованому Криму УПЦ КП рішуче відмовляється перереєстровувати релігійну організацію за російським законодавством, тобто в РПЦ. Священика обурює те, що українська влада не здійснює належних заходів щодо захисту власних громадян в окупованому Криму.

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