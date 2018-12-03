Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків



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Україна просить про допуск консула до моряків, які утримуються в СІЗО «Лефортово», а також до поранених моряків

Українських моряків, як дізналася омбудсмен, розселять по двомісних камерах з іншими ув'язненими

Україна направила російській стороні запит щодо можливості візиту консула до захоплених українських моряків. Про це в понеділок, 3 грудня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що Україна просить про допуск консула до моряків, які утримуються в СІЗО «Лефортово», а також до поранених моряків.

«Отримала інформацію від консульства України в Москві про те, що його співробітники направили офіційні запити в МЗС Російської Федерації і адміністрації слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матросская тишина» про можливість відвідати українським консулом наших військовополонених, у тому числі поранених. Про надходження відповіді повідомлю негайно», - написала вона.

Також Денісова додала, що завтра вранці, 4 грудня, співробітники українського консульства будуть з'ясовувати інформацію щодо внутрішньотюремні рахунки, які нібито відкриті для українських моряків, і про порядок переведення на них коштів.

Крім того, Денісова з посиланням на російського омбудсмена повідомила, що моряків розселять по камерах з росіянами. Зазначається, що зараз у СІЗО-2 «Лефортово» відбувається так зване дорозселення, у результаті якого кожного з українців розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. Також до кожного з них буде підселений інший ув'язнений, «який теж вперше притягується до відповідальності».

Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.

Сьогодні також стало відомо, що адвокатів досі не пускають до українських моряків.