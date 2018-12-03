  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків

    • Розсилка
    Україна просить про допуск консула до моряків, які утримуються в СІЗО &laquo;Лефортово&raquo;, а також до поранених моряків - Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків
    Україна просить про допуск консула до моряків, які утримуються в СІЗО «Лефортово», а також до поранених моряків

    Українських моряків, як дізналася омбудсмен, розселять по двомісних камерах з іншими ув'язненими

    Україна направила російській стороні запит щодо можливості візиту консула до захоплених українських моряків. Про це в понеділок, 3 грудня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

    Вона зазначила, що Україна просить про допуск консула до моряків, які утримуються в СІЗО «Лефортово», а також до поранених моряків.

    «Отримала інформацію від консульства України в Москві про те, що його співробітники направили офіційні запити в МЗС Російської Федерації і адміністрації слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матросская тишина» про можливість відвідати українським консулом наших військовополонених, у тому числі поранених. Про надходження відповіді повідомлю негайно», - написала вона.

    Також Денісова додала, що завтра вранці, 4 грудня, співробітники українського консульства будуть з'ясовувати інформацію щодо внутрішньотюремні рахунки, які нібито відкриті для українських моряків, і про порядок переведення на них коштів.

    Крім того, Денісова з посиланням на російського омбудсмена повідомила, що моряків розселять по камерах з росіянами. Зазначається, що зараз у СІЗО-2 «Лефортово» відбувається так зване дорозселення, у результаті якого кожного з українців розмістять у восьмиметровій камері, розрахованій на двох арештантів. Також до кожного з них буде підселений інший ув'язнений, «який теж вперше притягується до відповідальності».

    Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.

    Сьогодні також стало відомо, що адвокатів досі не пускають до українських моряків.

    Читайте також
    МЗС кримські татари Росія дипломатія СІЗО полон агресія військові корабель Азовське море Україна Людмила Денісова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ