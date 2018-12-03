Півсотні адвокатів в РФ готові захищати полонених українських моряків



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Арешт одного з українських моряків

Список потенційних адвокатів буде розглянутий міжвідомчою групою у Києві

В Росії сформовано список з 50 адвокатів, які побажали долучитися до справи захоплених біля берегів окупованого Криму українських військових.

Як повідомляє «Новая газета», про це розповів адвокат Микола Полозов, який координує захист українців.

«Формування списку завершується сьогодні. Захищати українських військовополонених висловили бажання понад 50 адвокатів, серед них є кримські, московські, представники адвокатських об'єднань та окремі адвокати. Завтра я привезу список до Києва, де він буде розглянутий міжвідомчою групою і буде прийнято рішення», - пояснив він.

Адвокат також повідомив, що слідче управління ФСБ досі не відреагувало на його заяву з проханням назвати слідчого по справі. Через це сьогодні Полозов не зміг потрапити до свого підзахисного з числа українських моряків, які містяться в московському СІЗО «Лефортово».

Як відомо, Україна вимагає від РФ пустити консула до полонених моряків.

Раніше повідомлялося, що кримські татари привезли українцям передачі, які збирали в Криму з 27 листопада.