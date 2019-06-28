Денісова: Повторне голодування загрожує життю Володимира Балуха



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Український консул в РФ тричі марно намагався зустрітися з політв'язнем Фото «Радіо Свобода»

Омбудсмен нагадала, що минулого року Володимир голодував 205 днів

Повторне голодування небезпечне для життя українського політв'язня Володимира Балуха. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Стурбована звісткою про те, що український політв'язень Володимир Балух, якого утримують у колонії Тверської області РФ, знову оголосив голодування. Це вже друге його голодування. Минулого року Володимир голодував 205 днів. Це неабияк підірвало його здоров'я. Друге голодування є небезпечним для його життя. Нелюдські умови утримання, зокрема перебування більше двох місяців у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом змусили його знову вдатися до такого радикального кроку», - написала вона.

Денісова підкреслила, що український консул в РФ тричі марно намагався зустрітися з українським політв'язнем. Адміністрація установи, попри те, що Володимир неодноразово заявляв, що є громадянином України, наполягає на його російському громадянстві через кримську прописку.

«Я звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови тримання Володимира Балух та вжити заходи з відновлення його права на зустріч з консулом України», - додала Омбудсмен.

Як повідомлялось, Балух знову оголосив голодування через «нелюдські умови утримання».