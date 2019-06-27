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    Політв’язень Балух знову оголосив голодування

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    Володимир Балух <div><small style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 12.8px; line-height: inherit; color: #4a4a4a; font-family: roboto, sans-serif; text-align: center;"><br /></small></div> - Політв’язень Балух знову оголосив голодування
    Володимир Балух

    Балух написав листа, де підтверджує, що починає голодування

    Український політв’язень Володимир Балух, незаконно утримуваний в Росії, знову оголосив голодування. Про це повідомив адвокат Балуха Данило Берман російській журналістці Вікторії Івлєвій.

    Як повідомляється, Балух написав листа, де підтверджує, що починає голодування. Напередодні Балух повідомив, що в колонії є загроза його життю.

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    Раніше Балух заявив, що у колонії його життю може загрожувати небезпека. 

    Про це своєму адвокату Ользі Дінзе заявив сам Балух. За словами Дінзе, яка відвідала підзахисного у колонії № 4 міста Торжок (РФ) 21 червня, Балуха знову відправили до ШІЗО на 15 діб за незначне порушення, яке було спровоковано співробітниками колонії.

    У штрафному ізоляторі Балух перебуватиме до 2 липня.

    «Українець вважає, що проти нього можуть готувати більш серйозні провокації і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека. Він знає про різні чутки, які поширюють про нього, щоб агресивно налаштувати інших ув'язнених проти нього», - зазначила адвокат.

    адвокат голодування небезпека
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