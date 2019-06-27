Політв’язень Балух знову оголосив голодування документ



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Володимир Балух

Балух написав листа, де підтверджує, що починає голодування

Український політв’язень Володимир Балух, незаконно утримуваний в Росії, знову оголосив голодування. Про це повідомив адвокат Балуха Данило Берман російській журналістці Вікторії Івлєвій.

Як повідомляється, Балух написав листа, де підтверджує, що починає голодування. Напередодні Балух повідомив, що в колонії є загроза його життю.

Раніше Балух заявив, що у колонії його життю може загрожувати небезпека.

Про це своєму адвокату Ользі Дінзе заявив сам Балух. За словами Дінзе, яка відвідала підзахисного у колонії № 4 міста Торжок (РФ) 21 червня, Балуха знову відправили до ШІЗО на 15 діб за незначне порушення, яке було спровоковано співробітниками колонії.

У штрафному ізоляторі Балух перебуватиме до 2 липня.

«Українець вважає, що проти нього можуть готувати більш серйозні провокації і створити умови, в яких його життю і здоров'ю загрожуватиме небезпека. Він знає про різні чутки, які поширюють про нього, щоб агресивно налаштувати інших ув'язнених проти нього», - зазначила адвокат.