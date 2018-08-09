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    Денісова вимагає негайно доповісти Путіну про стан Сенцова

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    Олег Сенцов в колонії - Денісова вимагає негайно доповісти Путіну про стан Сенцова
    Олег Сенцов в колонії

    Омбудсмен запропонувала російській стороні розглянути можливість обміну Сенцова на росіянина Седікова

    Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

    Про це омбудсмен 9 серпня написала у Facebook.

    «Звернулася до керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна з проханням терміново доповісти президенту Російської Федерації про стан Олега Сенцова для організації переміщення хворого найбезпечнішим для нього способом, зокрема літаком санавіації, та своєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги», - зазначила Денісова.

    Також, як зауважила омбудсмен, вона попросила «за існуючих обставин сприяти пришвидшенню розгляду клопотання про помилування Сенцова компетентними державними органами РФ».

    «Одночасно прошу й розглянути можливість обміну громадянина України Сенцова на громадянина Російської Федерації Олексія Седікова» - додала Денісова.

    Раніше повідомлялося, що громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

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