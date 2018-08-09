Денісова вимагає негайно доповісти Путіну про стан Сенцова



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Олег Сенцов в колонії

Омбудсмен запропонувала російській стороні розглянути можливість обміну Сенцова на росіянина Седікова

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася з листом до керівника адміністрації президента РФ з проханням терміново доповісти президенту РФ про стан Олега Сенцова.

Про це омбудсмен 9 серпня написала у Facebook.

«Звернулася до керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна з проханням терміново доповісти президенту Російської Федерації про стан Олега Сенцова для організації переміщення хворого найбезпечнішим для нього способом, зокрема літаком санавіації, та своєчасного надання кваліфікованої медичної допомоги», - зазначила Денісова.

Також, як зауважила омбудсмен, вона попросила «за існуючих обставин сприяти пришвидшенню розгляду клопотання про помилування Сенцова компетентними державними органами РФ».

«Одночасно прошу й розглянути можливість обміну громадянина України Сенцова на громадянина Російської Федерації Олексія Седікова» - додала Денісова.

Раніше повідомлялося, що громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.