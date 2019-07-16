Денісова заявила, що у Зеленського та Путіна будуть просити про помилування в’язнів



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Український омбудсмен повідомила, що привезла Москальковій список зі 150 громадян України, які утримуються на території Росії, включаючи 24 українських моряків

Уповноважені з прав людини в Росії і Україні мають намір звернутися до президентів двох країн з проханням про помилування ряду засуджених.

Про це сказала у вівторок уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова на спільній пресконференції з уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою.

«Ми обговорили, що звернемося до керівників наших країн з розгляду деяких кейсів - деяких наших громадян і громадян вашої країни про помилування і якимось іншим методом, щоб вони були звільнені», - заявила Денісова, яку цитує «Интерфакс».

Український омбудсмен повідомила, що привезла Москальковій список зі 150 громадян України, які утримуються на території Росії, включаючи 24 українських моряків.

Денісова додала, що підтримує пропозицію Москалькової про необхідність надання медичної допомоги громадянам, яких тримають під вартою.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам у понеділок, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

16 липня Денісова та Москалькова планували провести зустріч у Москві.