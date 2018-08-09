Денісовій пообіцяли свіже відео розмови російської комісії з Сенцовим



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Олег Сенцов

Москалькова повідомила, що Олег дав свою згоду на відеозйомку

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова повідомила, що в колонію до Олега Сенцова «їде громадська наглядова комісія», і пообіцяла надіслати українському омбудсмену відео розмови з Сенцовим, зроблене під час розмови з ним 9 серпня.

Про це Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

«Знову телефонувала російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Розповіла, що після нашої розмови говорила з начальником ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За його інформацією, з Олегом все добре, стан стабільний. До нього їде зараз громадська наглядова комісія. Уповноважений РФ сказала, що відеозйомка, на якій я наполягала в останній нашій розмові, можлива лише за згодою Олега. Згодом Москалькова повідомила, що Олег дав свою згоду на відеозйомку. Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Олега і зняти відео своєї розмови з ним. Уповноважений РФ пообіцяла його мені надіслати», - написала Денісова.

При цьому омбудсмен повідомила, що також вона говорила з адвокатом Сенцова Дмитром Дінзе, «який сказав, що ситуація дуже погана».

«З його слів, у Сенцова зараз третя затяжна криза. Двічі його хотіли відправити в лікарню, де збиралися підключити до медичної апаратури і почати примусове годування. Останній раз, коли його відвозили до Лабитнанзької міської лікарні, лікарі хотіли прикувати його до ліжка і почати насильницьке годування», - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що за словами Дінзе, Олег заявив, «що припиняти голодування не збирається».

«Він п'є мінімальну кількість медичної суміші і воду, щоб не втрачати свідомість і контролювати дії, які з ним відбуваються. Його вага вже знизилася до 70 кілограмів», - написала омбудсмен.

Нагадаємо, Денісова попросила омбудсмена РФ Тетяну Москалькову, щоб вона організувала переведення Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.