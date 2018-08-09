Денісова просиить російську омбудсменку організувати переведення Сенцова з колонії



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Олег Сенцов

Росія вважає Олега Сенцова громадянином Російської Федерації, тому «обмін громадянина Росії на громадянина Росії неможливий»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила омбудсмена РФ Тетяну Москалькову, щоб вона організувала переведення політв'язня Олега Сенцова в московський інститут або в лікарню, в якій є спеціалісти з ендогенного харчування.

Про це Денісова написала у Facebook.

«Ситуація потребує швидкого реагування. Від перебування в міській лікарні Лабитнангі Олег відмовився. Але там й немає фахівців, які можуть вивести його з процесу голодування. Вихід з голодування значно небезпечніший, ніж сам процес голодування, і будь-яка похибка може стати фатальною. Такі спеціалісти є в Інституті професора Ніколаєва в Москві і в Київському НДІ геронтології», — пояснила Денісова.

«Я сказала їй, що потягом/етапом він точно не доїде, необхідний літак санітарної авіації. Потрібно врятувати людині життя», — додала вона.

Крім того, Денісова обговорила з Москальковою про можливий обмін Сенцова на росіянина Олексія Седікова.

«Йшлося про можливий обмін Олексія Седікова на Олега Сенцова. Тетяна Москалькова сказала, що є юридичні нюанси — Росія вважає Олега Сенцова громадянином Російської Федерації, тому обмін громадянина Росії на громадянина Росії неможливий», — написала Денісова.

«На моє зауваження, що є документальне підтвердження з боку РФ, що Олег — громадянин України, і він по всіх документам прибув відбувати покарання в Лабитнангі, в ІК-8 саме як громадянин України, почалася так би мовити «стара пісня»... всі кримчани, які не відмовилися від громадянства РФ, автоматично набувають російського громадянства», — додала українська омбудсмен.

У середу Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що готова негайно вилетіти до Росії, щоб побачитися з українським політв’язнем Олегом Сенцовим.

Адвокат українського політв'язня Олега Сенцова Дмитро Дінзе передав клопотання про помилування від матері політв’язня до комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова повідомив, що політв'язень перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

В свою чергу в управлінні ФСВП РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що за результатами огляду та обстеження Сенцова «погіршення стану здоров'я і лабораторних показників не встановлено».

У середу, 8 серпня, в російського омбудсмена заявили про «відносно стабільний» стан Сенцова.

Сенцов 7 серпня написав листа українській актрисі Риммі Зюбіній, де повідомив, що йому навряд, чи дозволять перевезення у Сімферополь. При цьому політв’язень підкреслює, що його стан «не для транспортування зараз».