  1. Головна
  2. Новини
  3. Депутат Бундестагу вимагає розслідувати навмисне створення енергозалежності Німеччини від Росії
рус
    Новини

    Депутат Бундестагу вимагає розслідувати навмисне створення енергозалежності Німеччини від Росії

    Родеріх Кізеветтер,&nbsp;депутат Бундестагу від ХДС/ХСС&nbsp; - Депутат Бундестагу вимагає розслідувати навмисне створення енергозалежності Німеччини від Росії
    Родеріх Кізеветтер, депутат Бундестагу від ХДС/ХСС 
    фото: dpa

    Необхідно пояснити німцям, що великі рахунки в їх платіжках, це не результат війни – заявив політик

    Енергетична залежність Німеччини від Росії була створена навмисно та необхідно провести розслідування причин створення такої енергозалежності. Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер.

    «Ця залежність була навмисно сформована канцлерами Шредер та Меркель протягом останніх 16-20 років. Ми повинні розслідувати причини, чому ми відмовили багатьом іншим постачальникам, зокрема, з Норвегії, Нідерландів, Алжиру та інших країн. Чому ми не будували LNG-термінали замість закупівлі російського газу? Необхідно розслідувати, чому навмисно створювалася ця енергетична залежність», – заявив політик.

    «І це моє завдання як політика пояснити німцям, що великі рахунки в їх платіжках, це не результат війни, а результат навмисних дій російських політиків, залучених у енергетичний сектор і націлених на знищення енергетичної незалежності Німеччини», – підсумував депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

    У свою чергу, в Міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини заявили, що для досягнення енергетичної незалежності Німеччини від постачання газу з Росії необхідні загальнонаціональні зусилля як на рівні федерального уряду та місцевої влади, так і на рівні приватних компаній та домогосподарств. До 2024 року рівень споживання російського газу Німеччиною можна скоротити до 10%.

    Нагадаємо, Петро Порошенко разом із депутатами від «Європейської Солідарності» провів зустріч у німецькому Бундестазі з Комітетом у європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером. Порошенко закликав німецьких партнерів суттєво збільшити постачання зброї в Україну, посилити санкції проти Росії і допомогти притягнути путінський режим до відповідальності за злочини проти нашого народу.

    Теги: росія окупанти Німеччина санкції депутат війна путінський режим політика розслідування Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Депутат Бундестагу вимагає розслідувати навмисне створення енергозалежності Німеччини від Росії