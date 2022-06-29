Світ буде платити потрійну ціну, якщо не покарає Росію зараз – Кислиця

Притягнення Росії до відповідальності – дуже важливий процес і не тільки для України

Навіть якщо Росія буде розгромлена у військовому плані на території України, без притягнення РФ до відповідальності світ буде й надалі жити в умовах постійної загрози

Без притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України, не буде покладено край цій глобальній загрозі. Таку думку висловив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у інтерв’ю «Українській правді».

«Трибунал, суд, механізм компенсації – надзвичайно важливі для того, щоб хоч якось компенсувати українським громадянам заподіяну шкоду. Хоча життя вбитих – і цивільних, і військових – не повернеш, але мова йде і про значні збитки, заподіяні війною, збитки матеріального плану.

На глобальному рівні – і про це я говорю щоденно з партнерами, і багато з них мене підтримують – якщо не буде розірване це коло, цей цикл безвідповідальності, навіть якщо Російська Федерація буде розгромлена у військовому плані на території України, світ буде й надалі жити в умовах постійної загрози з боку РФ», – сказав дипломат.

Кислиця наголосив, якщо зараз Росія залишиться без покарання за свої дії, то в найближчому майбутньому – через 5, 6, 7 років – світ знову стане жертвою агресії. Але, як зауважив дипломат, це буде вже агресія більш високого рівня.

«Тому що чи Путін, чи його наступники здійснять реальну реформу Збройних сил, а не ту потєшну, яку вони типу робили, звільнять генералів-дегенератів, знайдуть вмілих генералів, озброяться й завдадуть удару. І тоді світ буде платити потрійну ціну.

Тобто, якщо зараз світ не дотисне до кінця (допомагаючи собі, коли він допомагає Україні) й зупиниться за 50 метрів до фінішу або якщо світ (після того, як Росія буде розгромлена у військовому плані на території України) на наступний день скаже: «Ми досягли того, що ми мали досягнути, і тепер у нас, починаючи з понеділка, нова сторінка», то в осяжному майбутньому Європа буде знову в умовах реальної війни», – сказав представник України в ООН.

Дипломат наголосив, що притягнення Росії до відповідальності – дуже важливий процес і не тільки для України.

Нагадаємо, раніше постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що якщо Кремль не зупинити на нинішньому етапі війни, Росія піде далі. Український дипломат закликав світ покінчити з російським фашизмом.

Звертаючись до своїх колег з приводу глобального порушення миру та міжнародної безпеки на європейському континенті, Кислиця нагадав Радбезу, що сценарій з окупацією України чи проштовхуванням своїх інтересів – не новий для росіян: йому передували злочини російських військ у Чечні в 90-х і нульових роках, вторгнення в Грузію у 2008-му, відносно нещодавня кампанія в Сирії. Постпред наголосив, що світ майже не відреагував на ці події.

Раніше Кислиця потролив постпреда РФ в ООН, який влаштував істерику через український підручник.

Також Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.