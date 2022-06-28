Порошенко у Бундестазі: Україна потребує трьох речей

Порошенко зазначив, що питання постачання зброї до України, посилення санкцій проти Росії та фінансова підтримка нашої економіки були у центрі уваги всіх зустрічей

П’ятий президент наголосив на важливості лідерства Німеччини в Європейському Союзі

Петро Порошенко разом із депутатами від «Європейської Солідарності» провів зустріч у німецькому Бундестазі з Комітетом у європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером. Порошенко закликав німецьких партнерів суттєво збільшити постачання зброї в Україну, посилити санкції проти Росії і допомогти притягнути путінський режим до відповідальності за злочини проти нашого народу.

«Щойно відбулася спільна сесія представників «Європейської Солідарності» і Комітету у справах Європи німецького парламенту. Ми отримали повну підтримку депутатів всіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін повний українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей», – сказав Порошенко на брифінгу за підсумками зустрічі у Бундестазі.

«Нам треба руйнувати путінський наратив. Коли Путін каже, що постачання зброї Україні є розпалюванням війни, – він бреше так само, як бреше стосовно будь-яких міжнародних позицій. Брехня Путіна є елементом гібридної війни», – наголосив п’ятий президент.

«Україна потребує трьох речей – зброї, зброї і зброї. Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини Росії – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські покидьки опинилися якнайшвидше за гратами», – говорить Порошенко.

П’ятий президент наголосив на важливості лідерства Німеччини в Європейському Союзі, яка забезпечує єдність та солідарність з Україною.

«Ми обговорили допомогу Німеччини в питаннях поглиблення реформ, необхідних для вступу України в Євросоюз. Бо статус кандидата, який ми отримали 23-го червня, має бути підкріплений фактично щотижневими діями у запровадження реформ. І план реформ був також узгоджений сьогодні. Я дуже сподіваюсь, що він буде реалізований», – зазначив Порошенко.

Підсумовуючи дводенні переговори у Берліні, Порошенко зазначив, що питання постачання зброї до України, посилення санкцій проти Росії та фінансова підтримка нашої економіки були у центрі уваги всіх зустрічей. Він також відзначив результати саміту лідерів країн «Сімки», який відбувся у Мюнхені: «удосконалений механізм застосування санкцій проти Росії. Приймається позиція, яка дозволить не просто заборонити експорт російських товарів для найбільших ринків світу, а й застосовувати інші обмежувальні заходи, включно з обмеженням ціни», – пояснює Порошенко.

«І в питаннях постачання зброї ми також вийдемо на позицію, коли відбудеться «game changer» – кількість зброї має призвести до того, щоб Путін відчув, що на фронті відбувся перелом на користь України», – говорить Порошенко. Він вкотре наголосив – допомагаючи Україні, Європа та Вільний світ рятують себе від загарбницьких планів Путіна.

«На всіх наших зустрічах у Берліні йшлося про те, що вони мають інвестувати гроші в Україну для забезпечення власної безпеки. Ключовий лозунг – допоможіть нам врятувати вас. І це було червоною стрічкою на всіх зустрічах, які відбулися вчора і сьогодні», – резюмує п’ятий Президент.

Нагадаємо, Порошенко, який перебуває на Форумі Міжнародного демократичного союзу у Берліні, виступив із промовою перед його учасниками. Порошенко закликав розширити міжнародну антипутінську коаліцію і зробити її глобальною.