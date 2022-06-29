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    Події в Україні

    Ситуація в Лисичанську нагадує події в Сєвєродонецьку, – Гайдай

    Рашисти продовжують атакувати Луганщину і вбивати цивільних&nbsp; - Ситуація в Лисичанську нагадує події в Сєвєродонецьку, – Гайдай
    Рашисти продовжують атакувати Луганщину і вбивати цивільних 
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    «Окупанти не зупиняються ні перед чим»

    Російські загарбники не залишають спроб оточити Лисичанськ на Луганщині і продовжують розстрілювати мирне населення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Ситуація в Лисичанську наразі нагадує те, що відбувалося в Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають займатися будинок за будинком. Окупанти не зупиняються ні перед чим. Одного разу в Сєвєродонецьку, коли вони не могли протягом довгого періоду просунутися далі, випустили по одному із перехресть міста близько 200 снарядів з різних видів озброєння, перетворивши на попіл декілька будинків», – написав голова ОВА.

    Гайдай зазначив, що зараз росіяни продовжують наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка. Обстріляні Золотарівка, Вовчоярівка та Лисичанськ. Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини і поблизу Верхньокам’янки, але вимушений був відійти.

    Нагадаємо, 26 червня у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ «Ураган». Серед загиблих – хлопець 2007 року народження, серед поранених – хлопець 2008 року народження. Згодом стало відомо про 10 загиблих та 21 пораненого.

    До слова, триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна населення окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Ситуація в Лисичанську нагадує події в Сєвєродонецьку, – Гайдай