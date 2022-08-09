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Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутат Бундестагу вимагає позбавити Росію права вето в Радбезі ООН
Родеріх Кізеветтер, депутат Бундестагу від ХДС/ХСС
фото з відкритих джерел

«ООН має розглянути введення спеціальної безпекової місії на Запорізьку атомну електростанцію»

Аварія на Запорізькій атомній електростанції може призвести до безпрецедентної ядерної катастрофи та катастрофічних наслідків для всього світу. ООН мають розглянути запровадження спеціальної місії з безпеки на ЗАЕС, а право вето РФ у Раді безпеки ООН має бути позбавлене сили.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер.

«Ризики у зв'язку з триваючою мілітаризацією росіянами Запорізької атомної електростанції дуже реальні. Очевидно, що Росія окупувала станцію, мінує її та зберігає там озброєння. Аварія на ЗАЕС може призвести до абсолютно безпрецедентної ядерної катастрофи. Наслідки для світу будуть катастрофічними», – заявив депутат Бундестагу.

«У зв'язку з цим ООН має розглянути введення спеціальної безпекової місії ООН на Запорізьку атомну електростанцію для забезпечення ядерної безпеки», – зазначив Родеріх Кізеветтер.

«(…) Ми повинні знайти спосіб позбавити сили право вето Росії, наприклад, заохочуючи відсутність представників РФ у Раді Безпеки ООН та змушуючи генеральну Асамблею ООН приймати рішення більшістю у дві третини голосів», – наголосив німецький політик.

Раніше за запровадження спеціальної місії безпеки ООН на Запорізьку АЕС виступили також у Сенаті Франції. Голова комітету з оборони Сенату Франції Гійом Гонтар заявив, що Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як зброю для ведення війни і закликав негайно направити на ЗАЕС спеціальну безпекову місію ООН для врегулювання ситуації.

Нагадаємо, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння до високовольтної лінії зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію.

8 серпня представники окупантів в офіційній заяві заявили, що готові підірвати заміновану ЗАЕС, про що повідомляло українське держпідприємство «Енергоатом» в офіційній заяві.

В Офісі Президента України закликали ООН та МАГАТЕ направити спеціальні місії на ЗАЕС для врегулювання ситуації.

Теги: росія тероризм АЕС Радбез ООН Енергодар

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