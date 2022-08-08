Головна Новини
search button user button menu button

США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Запорізька АЕС із початку березня під клонтролем ворогів 
фото з відкритих джерел

Вашингтон закликає Росію припинити бойові дії біля атомної станції 

США засудили дії Росії на Запорізькій АЕС. Вашингтон закликає Москву припинити бойові дії на ядерних об'єктах України. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Ми продовжуємо закликати РФ припинити всі військові дії на українських ядерних об'єктах або поруч з ними, а також повернути повний контроль Україні», – сказала представниця Білого дому.

Жан-П'єр також зазначила, що США стежить за роботою Запорізької АЕС. Поки, за інформацією Вашингтона, ознак підвищеного або аномального рівня радіації немає. 

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Читайте також:

Теги: АЕС Запоріжжя США росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти заявляють, що станція буде або російською, або нічиєю
Росіяни погрожують підірвати Запорізьку АЕС – Енергоатом
Сьогодні, 12:06
Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус АЕС
Запорізька АЕС працює з ризиком витоку радіації, – Енергоатом
Сьогодні, 10:44
Росіяни обстрілювали Запорізьку АЕС 5 та 6 серпня
Обстріли Запорізької АЕС: генсек ООН виступив із заявою
Сьогодні, 08:02

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
59K
ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
59K
В Україні знову лунають сирени
38K
Таблоїд Daily Mail випустив скандальну статтю про Зеленського
34K
Миколаїв прокинувся від серії вибухів
30K
Окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині. Є постраждалі

Новини

ЗСУ відбили спроби наступу окупантів на трьох напрямках – Генштаб 
Сьогодні, 19:03
ЗСУ повідомили результати нічного «полювання» на півдні 
Сьогодні, 18:50
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Сьогодні, 18:36
Окупанти привезли в Мелітополь масовку для так званого «референдуму» – Федоров
Сьогодні, 18:21
Антонівський міст після удару з Himars: відео 
Сьогодні, 17:20
ЗСУ відзвітували про ситуацію на південному напрямку фронту 
Сьогодні, 16:01

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту