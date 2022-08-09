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Як 10 Чорнобильських зон: Енергоатом про можливі наслідки аварії на ЗАЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як 10 Чорнобильських зон: Енергоатом про можливі наслідки аварії на ЗАЕС
В разі катастрофи на ЗАЕС площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км²
фото ілюстративне

До аварії може призвести пожежа або вибух

Російські загарбники обстрілюють із території окупованої Запорізької АЕС підконтрольні Україні населені пункти. Водночас окупанти наносять удари по самій ЗАЕС і погрожують її підірвати. Станція замінована. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Зазначається, що для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС: «На 4-му реакторі ЧАЕС було дві тисячі паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах й у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних збірок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж у 1986-му на ЧАЕС».

В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території – до 2 млн км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від вітру.

Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, Білорусь і Росія».

До аварії може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами.

Нагадаємо, російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції.  Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. 

Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

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Теги: Запорізька АЕС війна в Україні війна Україна росія окупанти

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