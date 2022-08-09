Французький сенатор: ООН має запровадити спеціальну місію безпеки на Запорізькій АЕС

«Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна»

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити на ЗАЕС спеціальну місію ООН з безпеки для врегулювання ситуації.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар.

«Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні (резиденція прем'єр-міністра французького уряду – ред.) я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії», – заявив французький політик.

«Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції», – підсумував Гійом Гонтар.

Нагадаємо, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію.

8 серпня представники окупантів в офіційній заяві заявили, що готові підірвати заміновану ЗАЕС, про що повідомляло українське держпідприємство «Енергоатом» в офіційній заяві.

В Офісі Президента України закликали ООН та МАГАТЕ направити спеціальні місії на ЗАЕС для врегулювання ситуації.