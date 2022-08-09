Головна Новини
search button user button menu button

Французький сенатор: ООН має запровадити спеціальну місію безпеки на Запорізькій АЕС

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Французький сенатор: ООН має запровадити спеціальну місію безпеки на Запорізькій АЕС
Гійом Гонтар, член комітету Сенату Франції з оборони
фото з відкритих джерел

«Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна»

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити на ЗАЕС спеціальну місію ООН з безпеки для врегулювання ситуації.

Про це у коментарі Guildhall заявив французький сенатор, член комітету Сенату Франції з оборони Гійом Гонтар.

«Ситуація у Запоріжжі дуже тривожна. Під час останнього засідання комітету зі зв'язків у Матіньйоні (резиденція прем'єр-міністра французького уряду – ред.) я повідомив про брак інформації про ситуацію та про значний ризик аварії», – заявив французький політик.

«Армія Росії, схоже, використовує атомну електростанцію як зброю для ведення війни. Необхідно негайно направити спеціальну місію ООН з безпеки, щоб убезпечити район та провести технічне обслуговування станції», – підсумував Гійом Гонтар.

Нагадаємо, 5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння у високовольтну лінію зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію.

8 серпня представники окупантів в офіційній заяві заявили, що готові підірвати заміновану ЗАЕС, про що повідомляло українське держпідприємство «Енергоатом» в офіційній заяві.

В Офісі Президента України закликали ООН та МАГАТЕ направити спеціальні місії на ЗАЕС для врегулювання ситуації.

Теги: АЕС Енергодар окупанти ООН

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В разі катастрофи на ЗАЕС площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км²
Як 10 Чорнобильських зон: Енергоатом про можливі наслідки аварії на ЗАЕС
Сьогодні, 13:11
Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС – зауважив п'ятий президент
Порошенко в ефірі Sky News попередив світ про катастрофу, вдесятеро більшу за Чорнобильську
Сьогодні, 11:15
Запорізька АЕС із початку березня під клонтролем ворогів 
США відреагували на обстріли Запорізької АЕС 
Вчора, 18:36

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Корбан після тривалого мовчання взявся за Зеленського
47K
Мешканці п'яти областей отримають додаткові виплати: деталі
39K
Російський військовий експерт: українці – талановиті воїни, ситуація для Путіна стає драматичною
36K
Волкер розкрив справжні плани Ердогана, який зустрічався із Путіним
27K
Едуард Вагоровський врятував літаки від ворожих ракет
26K
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання

Новини

Чим важливий для окупантів аеродром «Саки»: деталі та фото 
Сьогодні, 19:18
Французький сенатор: ООН має запровадити спеціальну місію безпеки на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 19:05
ЗСУ змусили окупантів тікати після невдалого штурму під Бахмутом – Генштаб 
Сьогодні, 18:56
Гендиректор «Укрпошти» покепкував з окупантів (фото)
Сьогодні, 18:11
Фокус війни в Україні змістився на південь – Пентагон 
Сьогодні, 17:42
Радник Банкової потролив Кремль після вибухів в окупованому Криму 
Сьогодні, 17:26

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту