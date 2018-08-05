У Данії поліція оштрафувала першу жінку за носіння нікаба



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1 серпня в Данії набув чинності закон, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях

У данському місті Хорсхольм поліція оштрафувала 28-річну жінку в нікабі за порушення нового закону, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях. Це перший випадок застосування нового закону.

Про це повідомляє The Guardian.

Поліція прибула за викликом у торговий центр в Хорсхольмі, де побилися дві жінки. Одна з них намагалася зірвати нікаб з обличчя іншої.

«Під час бійки нікаб упав з обличчя жінки, але на той час коли ми приїхали, вона встигла його вдягнути знову», - сказав офіцер поліції.

Поліція сфотографувала жінку в нікабі та отримала відео з камери безпеки в торговому центрі.

Жінці повідомили, що вона має заплатити штраф 1000 крон (146 євро), і попросили зняти головний убір, або покинути торговий центр. Згідно з повідомленням поліції, вона погодилася піти.

Зазначимо, що 1 серпня в Данії набув чинності закон, що забороняє громадянам приховувати обличчя в громадських місцях. Під заборону підпадають не тільки мусульманське вбрання - паранджа і нікаб, але і різні маски, наприклад, лижні, а також накладні вуса та бороди. Перше порушення закону передбачає штраф 1000 крон. Повторні порушення - 10 тисяч крон.

Автори ініціативи з Датської народної партії стверджують, що таким чином борються з екстремізмом. Опозиційні політики бачать у цьому обмеження фундаментальних свобод.