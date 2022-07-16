Депутат парламенту Чехії закликав дати Україні бойову авіацію

«Це не війна лише проти України, це війна проти системи цивілізованого світу»

Росія веде війну проти всього цивілізованого світу. В Україну має бути поставлено бойову авіацію, системи протиракетної оборони, а також надано будь-яку іншу військову підтримку.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат правлячої чеської партії STAN, член комітету з питань європейської інтеграції та безпекової політики Мартін Екснер.

«З болем та співпереживанням я стежу за героїчною боротьбою та жахливими випробуваннями українського народу. Це не війна лише проти України, це війна проти системи цивілізованого світу, проти європейських цінностей і проти всіх країн Східного блоку», – заявив політик.

«Отже, я підтримую постачання в Україну всіх видів озброєнь з демократичних країн, включаючи бойові літаки та системи ПРО, а також будь-яку іншу військову підтримку», – підсумував Мартін Екснер.

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що одним із ключових викликів для України сьогодні є російські крилаті ракети, які оперують на надмалих висотах і не видно української системної ППО. Керівник ЦОР закликав країни Заходу передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.

У свою чергу, у парламенті Великобританії депутати як від Консервативної, так і від Лейбористської партії виступили із заявами на підтримку передачі Україні американських літаків типу F-15e, F-16 та інших західних перехоплювачів, необхідних для протидії крилатим ракетам РФ.Із заявою про необхідність надання Україні західної авіації для протидії російським крилатим ракетам також виступили в Європейському парламенті. Екс-командувач Силами Оборони Естонії генерал-лейтенант Ріго Террас заявив, що Україні потрібна авіація із можливостями протидії застосуванню Збройними Силами Росії керованих крилатих ракет.