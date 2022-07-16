Загроза нападу з боку Білорусі. ЗСУ мінують прикордонні ділянки

Українські захисники готові до реагування на загрози з будь-якого напрямку

Наші оборонці виконують заходи з укріплення оборонних позицій у Північній операційній зоні

На всіх без виключення ділянках кордону на Півночі України обстановка повністю контролюється Збройними силами України, підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Про це заявив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який ознайомився із ходом виконання заходів з підсилення оборони та вдосконалення рівня захисту кордонів у Північній операційній зоні.

«Наші оборонці щодня і щоночі виконують заходи з укріплення оборонних позицій. Зокрема збільшують кількість мінно-вибухових загороджень та їх щільність на загрозливих напрямках», – повідомив Наєв.

Як зазначив командувач, особлива увага приділяється покращенню системи комплексного вогневого ураження противника, системам протитанкового вогню та протиповітряної оборони.

«Наші військовослужбовці отримують все необхідне для виконання поставлених завдань, а генерали та офіцери органів військового управління, своєю чергою, надають їм відповідну підтримку», – наголосив генерал.

За його словами, всі задіяні до виконання завдань військовослужбовці та органи військового управління готові до адекватного реагування на загрози з будь-якого напрямку.

Нагадаємо, Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім того, Білорусь провела ротацію військ біля кордонів України.

Нещодавно білоруський диктатор вчергове заявив про загрозу з боку країн НАТО. Тож Лукашенко зібрав військових, аби підготувати їх до війни.

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