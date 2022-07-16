Зустріч міністрів фінансів G20 може завершитися без спільного комюніке – Reuters

Індонезія, яка приймає зустріч міністрів фінансів, закликала фінансових лідерів країн G20 зосередитися на цілях по відновленню світової економіки

Очікується, що міністр фінансів Індонезії опублікує заяву, у якій підсумує події зустрічі

Зустріч міністрів фінансів G20 може завершитися без спільного комюніке через різні позиції щодо війни РФ проти України. Про це повідомляє Reuters.

Індонезія, яка приймає зустріч міністрів фінансів, закликала фінансових лідерів країн G20 зосередитися на цілях по відновленню світової економіки. Але джерела Reuters повідомили, що зустріч на Балі, швидше за все, закінчиться без офіційного комюніке, оскільки війна Росії проти України продовжує розділяти групу.

Очікується, що міністр фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті, яка приймає зустріч, опублікує заяву, у якій підсумує події зустрічі.

«Ми не очікуємо комюніке», – сказало джерело Reuters.

Високопоставлені західні чиновники, в тому числі міністр фінансів США Джанет Єллен і міністр фінансів Канади Христя Фріланд, засудили війну і розкритикували російських чиновників за величезні економічні наслідки, спричинені вторгненням РФ в Україну.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який виступив на зустрічі віртуально, закликав до «жорсткіших цільових санкцій» проти Росії. Війна РФ проти України затьмарила нещодавні зустрічі G20, включаючи зустріч міністрів закордонних справ минулого тижня.

Керівник центрального банку Індонезії Перрі Варджійо заявив, що представники G20 провели плідні дискусії, але група повинна досягти конкретних результатів для підтримки світової економіки.

«Важливо, щоб ми залишалися зосередженими на тому, що запланували досягти цього року, оскільки це також надішле позитивне повідомлення світовій спільноті щодо ролі та зусиль G20 у підтримці глобального відновлення», – зазначив Варджійо.

Шрі Мульяні Індраваті сподівалася, що делегати зможуть узгодити свої розбіжності щодо війни, щоб спільно подолати зростання цін на товари, ескалацію кризи продовольчої безпеки та побічний вплив на здатність країн з низьким рівнем доходу виплачувати борги.

Це виявилося занадто складно у нинішній ситуації, коли західні країни запровадили суворі санкції проти Росії та звинуватили її у воєнних злочинах проти України, а інші країни G20, включаючи Китай, Індію та Південну Африку, були більш стриманими у своїй реакції на агресію РФ.

Нагадаємо, після сорому на саміті G20 Кремль взявся лякати світ «великим потенціалом».

Раніше Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією.

Нагадаємо, Лавров спровокував небачений конфуз на зустрічі G20. Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот.