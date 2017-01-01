Депутат втік з телеефіру після запитань про його допомогу Саакашвілі

Суперечка у студії виникла після того, як ведуча спитала у народного депутата, чому він супроводжував Саакашвілі під час спроби його затримання правоохоронцями

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак демонстративно пішов з ефіру телепрограми після того, як ведуча поставила йому кілька запитань про участь у силових діях Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє Еспресо.TV. «Ви просто перекручуєте факти. Я ходити сюди не буду, тому що ви – маніпулятивний журналіст. Я ходив на Костьольну, але



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Чумак

Суперечка у студії виникла після того, як ведуча спитала у народного депутата, чому він супроводжував Саакашвілі під час спроби його затримання правоохоронцями

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак демонстративно пішов з ефіру телепрограми після того, як ведуча поставила йому кілька запитань про участь у силових діях Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляє Еспресо.TV.

«Ви просто перекручуєте факти. Я ходити сюди не буду, тому що ви – маніпулятивний журналіст. Я ходив на Костьольну, але не допомагав Саакашвілі (під час затримання екс-лідера Одещини)», – заявив Чумак.

Суперечка у студії виникла після того, як ведуча спитала у народного депутата, чому він супроводжував Саакашвілі під час спроби його затримання правоохоронцями, а не перебував на засіданні у Верховній Раді. Тоді і спікер Андрій Парубій, і віце-спікер Ірина Геращенко скаржилися на те, що у Раді не вистачало депутатів для прийняття рішень.

Перед цим було поставлено запитання про участь Чумака у прориві Саакашвілі і його прибічниками українського кордону, який стався у пропускному пункті «Шегині» у вересні цього року.

Коли ведуча програми сказала, що «пан Чумак пішов шляхом Михайла Саакашвілі і заперечує все», нардеп встав і вийшов зі студії. Виходячи, він сказав, що не буде ходити до журналістів, які нібито брешуть.

Як відомо, нардеп Чумак є одним з соратників Саакашвілі.

Нагадаємо, прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів, які сприяли втечі з-під варти Михайла Саакашвілі. Зокрема, йдеться про народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака.

Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив журналістам у парламенті, що після оприлюднення доказів фінансування протестних акцій Михайла Саакашвілі командою Віктора Януковича, соратники грузинського політика з числа народних депутатів мають припинити свої повноваження.

Нардеп від фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм попросив виключити його із фракції після заяви її очільника Артура Герасимова про те, що соратники лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі серед нардепів повинні скласти свої мандати.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі