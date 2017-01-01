Найєм просить виключити його із фракції БПП

Найєм заявив, що не буде нічого пояснювати за гроші Курченка на засіданні фракції БПП

Нардеп України від фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм попросив виключити його із фракції після заяви її очільника Артура Герасимова про те, що соратники лідера «Руху нових сил»Михайла Саакашвілі серед нардепів повинні скласти свої мандати. Про це Найєм заявив у прямому ефірі 24 Каналу. «Окремо радий за



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Мустафа Найєм

Найєм заявив, що не буде нічого пояснювати за гроші Курченка на засіданні фракції БПП

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Нардеп України від фракціїБлоку Петра ПорошенкаМустафа Найєм попросив виключити його із фракції після заяви її очільника Артура Герасимова про те, що соратники лідераРуху нових силМихайла Саакашвілі серед нардепів повинні скласти свої мандати.

Про це Найєм заявив у прямому ефірі 24 Каналу.

«Окремо радий за сьогоднішню заяву фракції про те, що я маю написати, чи брав я гроші у Курченка, і за те, що пан Герасимов заявив, що в них є право виключити мене із фракції», – сказав Найєм.

«Пане Герасимов, люба фракціє, я благаю, виключіть мене із фракції. Я дуже прошу, зробіть це. Якщо ви справді люди слова – зробіть це. Пояснювати їм нічого не буду і не збираюся. Є правоохоронні органи, яким я дам свідчення», – заявив народний обранець.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Як повідомлялося, активісти зламали двері у мікроавтобусі силовиків та звільнили Саакашвілі.

Саакашвілі разом зі своїми прибічниками направився до будівлі Верховної Ради України.

Прокуратурою міста Київ розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців, які проводили затримання Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

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