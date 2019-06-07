Депутатський фокус: як у порожній залі Ради «працюють» майже 300 нардепів



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Фото: Yan Dobronosov, Фейсбук

У порядку денному сьогоднішнього засідання – продовження розгляду Виборчого кодексу

Сьогодні, 7 червня, у сесійній залі Верховної Ради відбувається пленарне засідання. Як показує сайт парламенту, у залі зареєстровано 294 нардепи, відсутні – 129. Однак це лише офіційні цифри, насправді ж, як фіксують журналісти, зала засідань майже порожня.

На відео також видно, як депутатка від «Батьківщини» Олександра Кужель робить «працюючими» картки своїх колег по фракції.

Слід зазначити, що у порядку денному сьогоднішнього засідання – продовження розгляду Виборчого кодексу.

З 10:00 до 11:00 тривала традиційна п’ятнична година запитань до уряду. Після цього розглядалися депутатські запити.